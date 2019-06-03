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Veteriner hekimlerinden yetiştiricilere aşı uyarısı

Van Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Prof.

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:13
Veteriner hekimlerinden yetiştiricilere aşı uyarısı

Van Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Prof. Dr. Lokman Aslan, “Aşılar, veteriner hekim gözetiminde ve soğuk zincire dikkat edilerek yapılmalıdır” dedi.


İlkbahardan yaz aylarına geçişte hayvan bakımı ve olası hastalıklara karşı alınması gereken önlemlerle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Lokman Aslan, yaza doğru geçişte enterotoksemi, çelerme ve zehirlenme denilen hastalıkların daha çok görüldüğünü söyledi. Bu hastalıkların önüne geçmek için alınması gereken tedbirlerle ilgili öneride bulunan Prof. Dr. Aslan, özellikle mera değişikliği öncesinde enterotoksemi aşının yapılması gerektiğine dikkat çekti. Yetiştiricilere her yıl Van bölgesindeki durum ve buna karşı alınacak tedbirlerle ilgili bilgilendirme yaptıklarını ifade eden Prof. Dr. Aslan, “Çiftçilerimiz ahırdan meralara doğru hayvanlarını çıkarmaktadırlar. Bunun için de ilkbahar bakımları konusunda bilgilendirmede bulunmuştuk. Şimdi de bahardan yaza doğru bir geçiş süreci var. Yazlık bakımların nasıl olması gerektiği ve olası hastalıklara karşı nasıl önlem alınması gerektiği hakkında bilgiler vermekteyiz. İlkbaharda şap hastalığı daha çok görülmekteyken, yaza doğru geçişte enterotoksemi, çelerme ve zehirlenme denilen hastalıklar daha çok görülmektedir. Bunun için mera değişikliği öncesi enterotoksemi aşının yapılması gerekir. Babesia equi adları verilen kan parazitlerine bağlı olarak hastalıklar görülmektedir. Bunlar için gerekli tedbirleri alıp banyo ve paraziter mücadele yapmaları gerekmektedir. Aynı zamanda yaza doğru sulak alanlarda karaciğer kelebeğine karşı gerekli tedbirler alınması gerekmektedir” şeklinde konuştu.



“Aşılama ve koruyucu tedavileri vatandaşlarımıza önermekteyiz”


İlkbahardan yaz ayına geçişte iç ve dış parazitlere karşı mücadele etmek gerektiğini dile getiren Aslan, “Bu yıl Türk Veterinerler Birliği Merkez Konseyi ile Dünya Veteriner Hekimleri Birliği (WVA) ‘Aşılat, Yaşat ve Koru’ sloganıyla bir çalışma başlattılar. Bölgemizde ve ülkemizde koruyucu tedavileri uygulayabilirsek hem tedavi masraflarımız azalacak hem de gelirimiz birkaç kat artacaktır. Örneğin şap hastalığında yüzde 30 verim kaybına neden olmaktadır. Ancak aşı yaptığımız takdirde yüzde 30 kazanç sağlamış oluruz. Çok ucuza mal olan mücadeleyle büyük oranda verim elde edilir. Diğer taraftan bu sayede hayvanların telef olmasının önüne geçmiş oluruz. Aşılama ve koruyucu tedavileri vatandaşlarımıza önermekteyiz” diye konuştu.



“Aşılar, veteriner hekim gözetiminde yapılmalı”


Aşıların veteriner hekim gözetiminde ve soğuk zincire dikkat edilerek yapılması gerektiğinin altını çizen Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Bölgemizde aşılar genellikle veteriner hekimden alınıp hayvan sahipler tarafından yapılmaktadır. Ancak bu kanunen de yasak ama mevcut durum budur. Hayvan sahipleri kendi bildiği parazit ilaçlarını kullanmaktadır. Ancak aşılar, veteriner hekim gözetiminde ve soğuk zincire dikkat edilerek yapılmalıdır. Yöreye, mevsime ve hayvanın durumuna göre paraziter, viral, bakteriyer mücadele koruyucu tedavilerin uygulanması gerekiyor. Bunun için yöreyi çok iyi tanıyan, o bölgede çalışan veteriner hekimlerle, serbest veteriner hekimlerle sorunlarını çözmeye çalışsınlar. Çözemedikleri zaman İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat etsinler. Burada da çözüm alamadıkları zaman Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi kliniklerine ve Van Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasına giderek gerekli çözüm bulabilirler. Bunun yanında meraların temizliğine, beslenmelere ve en önemlisi koruyucu tedaviye dikkat edilmesi gerekiyor.”

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 12:13
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