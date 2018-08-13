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Veteriner Hekimler Birliği'nden kurban açıklaması

Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Talat Gözet, kurbanlık hayvanların kesilene kadar yaşadıkları ortamdan uzaklaştırılmaması gerektiğine dikkat çekti.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 11:38
Veteriner Hekimler Birliği'nden kurban açıklaması

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Talat Gözet, kurbanlık hayvanların kesilene kadar yaşadıkları ortamdan uzaklaştırılmaması gerektiğine dikkati çekerek, "Hayvanın pazarda kalması en güzeli çünkü uzun süredir aynı tür yemi tüketen hayvan bir anda başka tür yiyecekleri yemek zorunda kalırsa vücudunda hastalıklar meydana gelir ve ölüme kadar gidebilir." dedi.

Gözet, kurbanlık hayvanlarla ilgili dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurban alırken sağlıklı hayvan seçilmesinin önemine işaret eden Gözet, "Vatandaş hayvanı ayağa kaldıracak, sağlıklı hayvan dümdüz durur, ağrısı olan hayvan durmaz. Hayvanların gözlerindeki canlılığı görmeliyiz, gözlerinin beyaz kısmında sarılık veya kırmızılık olmamalıdır. En önemli ölçü de hayvan 3-5 dakika gözlenmelidir. Eğer geviş getiriyorsa sindirim sistemi çalışıyor demektir." ifadelerini kullandı.

Gözet, kurban edilecek hayvanlardan sığırlar için aranması gereken 2 yaş şartını hatırlatarak, "Bunun belirtisi dişin atmasıdır. Sığırlarda ön tarafta alt çenede 6 tane diş vardır. Bunun 2'si süt dişidir. Bu 2 süt dişinin yerine kalıcı diş çıkması gerekiyor. Bu ayrımı nasıl yapacağız? Süt dişleri daha beyazdır ve diş etlerine yapıştığı noktada incedir. Kalıcı dişlerin üzerinde de oluklar vardır." diye konuştu.

'İTHAL HAYVANLAR 2 AY İÇİNDE YERLİ HAYVANLAR GİBİ OLACAKTIR'

İthal hayvanların etinin 2 ay Türkiye'de yem yedikten sonra yerli hayvanlarınki gibi olacağını belirten Gözet, vatandaşların buna takılmaması gerektiğini ancak hayvanların ithal olup olmadığını öğrenmek istemeleri durumunda hayvanın pasaportundan doğduğu yer ve zaman gibi bilgilere ulaşabileceklerini söyledi.

Hayvanların bayram günü besi yerinde kesilmesini öneren Gözet, şunları kaydetti:

"Hayvanları mümkün olduğunca yaşadıkları ortamdan uzaklaştırmamak gerekiyor. Arkadaşlarından ayrılması stres oluşturabilir. Hayvanların aralarında hiyararşik bir yapı vardır. Bu sistemler bozulursa hayvanlar strese girer ve et kalitesi bozulabilir. Hayvan pazarında kalması en güzeli çünkü uzun süredir aynı tür yemi tüketen hayvan bir anda başka tür yiyecekleri yemek zorunda kalırsa vücudunda hastalıklar meydana gelir ve ölüme kadar gidebilir. Hayvanlarımızı kesim gününe kadar hayvan pazarlarında tutarsak daha iyi olur."

Gözet ayrıca dişi hayvanların gebe olma ihtimaline dikkat edilmesi gerektiğini, bunun veteriner hekim kontrolünde anlaşılacağını belirtti.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 11:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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