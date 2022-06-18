Veteriner hekimler adalet istiyor
Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin sağlık çalışanlarında büyük sevince neden olurken, veteriner hekimlerin bu yasaya dâhil edilmemesi hayal kırıklığına sebep oldu.
OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA
Konuya ilişkin Akit’e konuşan Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu, şunları dile getirdi: “Sağlıkta ayrımcılık olmamalıdır. Sağlık bir bütündür. Veteriner hekimsiz sağlık olmaz. Veteriner hekimlerin sağlık sınıfına dâhil edilmemesi haksızlığını ve hukuksuzluğunu yargıya taşıyacağız.