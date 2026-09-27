Veteriner hekim: "Bugüne kadar herhalde 400'ü aşkın yabancı cisim çıkardık"

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki kliniğinde çalışan Veteriner Hekim Mustafa Sayın, kedi ve köpeklerin evde bulduğu küçük objeleri yutmasına karşı evcil hayvan sahiplerini uyardı. Sayın, bugüne kadar "herhalde 400'ü aşkın yabancı cisim çıkardık" diyerek ip, toka ve küçük oyuncakların ciddi tıkanıklıklara, hatta ölümlere yol açabileceğini belirtti.

Bahçelievler Mahallesi Seylap Caddesi üzerindeki kliniğe kusma şikâyetiyle getirilen bir kedi, tedaviye alındıktan sonra bir iki gün süren süreçte midesindeki tokaları ve oyuncakları çıkardı. Vakayı aktaran Sayın, bu tür vakalarla sıkça karşılaştıklarını vurguladı.

Sayın: Kedilerde en fazla rastladığımız problemlerden biri yabancı cisim yeme

Evcil hayvanların içgüdüsel olarak ortalıkta bırakılan eşyalarla oynarken bunları yuttuğunu ifade eden Sayın, şunları söyledi:

"Bu hastamız evdeki tokaları ve oyuncakları yutmuş bir hastamız. Kedilerde en fazla rastladığımız problemlerden biri maalesef bu yabancı cisim yeme mevzusudur. Bunlar bağırsaklarında tıkanıklıklara sebep oluyor. Ailelerin çoğu bunlarla oynuyor; bunun ne kadar riskli olduğunun farkında değiller. Toka olur, zil olur"

Yutulan cisimlerin tokayla, zille sınırlı kalmadığını söyleyen veteriner hekim, "Yutan hastaların genelinde sadece bunlar değil; ip, lastik veya çeşitli oyuncaklar da olabiliyor" diye konuştu.

Teşhiste önce endoskopi, bulunamazsa radyoopak madde ile takip

Tedavi süreçlerinin her zaman kolay ilerlemediğini belirten Sayın, tanı yöntemlerini ve belirtileri anlattı.

"Bazen işler bu kadar kolay olmayabiliyor. Önce endoskopiyle girip midesine bakıyoruz, yabancı cisim varsa oradan uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Bulamadıysak indirekt radyografi seçenekleri dediğimiz yöntemlerle, radyoopak maddeler verilerek takip yapılıyor. Bunlar kolay işlemler değildir, hastalar sürekli takip edilir."

Belirtiler arasında şiddetli ve arka arkaya kusmayı sayan veteriner hekim, "En büyük problemlerden biri de büyük tuvaletini yapamamasıdır" dedi. Hayvanın büyük tuvaletini yapamadığı ve sürekli kustuğu şikâyetiyle gelinmesi durumunda genellikle mekanik ileustan, yani yabancı cisimden şüphelendiklerini aktardı.

Dil altına takılan ip bağırsakların düğümlenmesine yol açıyor

Evde açıkta bırakılan küçük eşyaların hayati tehlike oluşturduğunu söyleyen Sayın, en büyük sıkıntı olarak "ortalıkta bırakılan çocuk oyuncakları, küçük Lego parçaları, lastikler ve ipler" ifadesini kullandı.

"Bunlar ortalıkta bırakıldığı zaman hasta sahibinin görmediği bir yerde oynayayım derken içgüdüsel olarak yutmaya çalışıyorlar. En bariz durumlardan biri de genelde dilin altına takılmasıdır. Özellikle ipler dil altına takıldığı zaman bağırsakların düğümlenmesine yol açar ve bu da yavrucakların ölümüne sebep olur."