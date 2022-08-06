Veteâvenü alel birri vettakva

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı. Atamanın ardından Sözcü ve BirGün paçavraları, Ersoy'un Arapça tablo önünde çekilen fotoğrafı üzerinden algı operasyonuna kalkıştı.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, söz konusu haberleri değerlendirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

ÖSYM Başkanlığına yeni atanan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy aleyhine kampanya başlatıldı.

Yok yok..

Bayram Ali Ersoy’un, daha önceki başkanlar profesör iken, lise mezunu olmasını söyleyerek itiraz etmiyorlar..

Tam da onların istedikleri gibi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’nden mezun, Bayram Ali Ersoy.

Dahası var..

Bölümü de Matematik.

Yüksek Lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yine Matematik alanında yapmış..

Hani bazı tipler var..

Edebiyat mezunu, ama yüksek lisansını (iki yıllık çalışma) bambaşka bir dalda yapıp, iki alanın birden uzmanı gibi, “her şeyi bilirim abi” diye hava atıyor.

Böyle bir durum sözkonusu değil..

Matematik ile başlamış, Matematik ile devam ediyor..

Doktorası mı?

O da Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü’nde ve yine Matematik alanında..

Pozitif ilim alanında lisans, yüksek lisans eğitimini yapan, doktorasını tamamlayan Bayram Ali Ersoy’u bu açıdan hedef tahtasına koyamayan CHP zihniyetliler..

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