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Vestel'in inovatif çözümüne teknoloji ödülü

Vestel Elektronik, bilgi teknolojileri, telekomünikasyon ve tüketici teknoloji pazarlarında global data sağlayıcı olan IDC Türkiye tarafından IDC Üretim Teknolojileri Ödülleri kapsamında "Big Data & Analytics" dalında en iyi proje ödülüne layık görüldü

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:43
Vestel'in inovatif çözümüne teknoloji ödülü

İSTANBUL (AA) - Vestel Elektronik, IDC Üretim Teknolojileri Ödülleri kapsamında "Big Data & Analytics" dalında en iyi proje ödülünü aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vestel Elektronik, bilgi teknolojileri, telekomünikasyon ve tüketici teknoloji pazarlarında global data sağlayıcı olan IDC Türkiye tarafından IDC Üretim Teknolojileri Ödülleri kapsamında "Big Data & Analytics" dalında en iyi proje ödülüne layık görüldü.

Vestel Elektronik, Akıllı fabrika (Smart Factory) vizyonu çerçevesinde plastik enjeksiyon makinelerinde model değişimini insansız olarak yürütme hedefinin parçası olan "Setup File Management" projesi ile model değişimlerinde yaşanan parametre ayar kayıplarının sıfırlanmasını ve parametre ayarlarının sipariş bazlı olarak makinelere otomatik yüklenmesini hedefliyor.

Proje ile ham madde kimyasından gelen birçok parametrenin, makine ve model/kalıp değişkenleri ile çarpımından oluşan büyük verinin (big data) geleneksel metotlarla yönetilemeyişi sonucu yıllardır elle ayar sürecine mahkum kalmış plastik enjeksiyon sektörü için devrim niteliğinde olan bir dönüşüm gerçekleştirildi.

Endüstri 4.0 teknolojileri çatısı altında yer alan operatörle birlikte çalışabilen robot teknolojilerine çok önem veren Vestel’in, uzman mühendislerden oluşturduğu ekipler, tedarikçilerden müşterilere kadar tüm süreçlerde dijital dönüşüm vizyonunu başarıyla uygulamak, mevcut süreçlerin dijitalleşmesi ve yeni süreçlerin eklenmesi için çalışıyor.

Endüstri 4.0'ın Vestel City'ye tamamen entegre edilmesiyle birlikte verimlilik ve kalite en üst seviyeye çıkacak. Bu dönüşüm; maliyetleri düşürecek, üretim hızı ve esnekliği kazandıracak, yüksek kalite ve düşük fire oranı sağlayacak ve know-how, yüksek nitelikli insan kaynağına ulaştıracak.

Endüstri 4.0 kapsamında, yatay/dikey değer zinciri entegrasyonu, yapay zeka yazılımları, Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojileri, karanlık fabrika uygulamaları, otomasyon (robot, Cobot-iş birlikçi robot), 3D baskı(katmanlı/eklemeli üretim), Otomatik Yönlendirilmiş Malzeme Taşıma Araçları (Automated Guided Vehicle-AGV) ve Kendinden Sürüşlü Yönlendirilmemiş Taşıma Araçları (Self Driving Vehicle-SDV) uygulamaları alanlarında çalışmalar yapılıyor.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 11:43
  1. IDC Üretim Teknolojileri Ödülleri
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