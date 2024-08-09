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Teknoloji Vestel’den büyük adım! Dev şirketle anlaşma imzalandı
Teknoloji

Vestel’den büyük adım! Dev şirketle anlaşma imzalandı

Yeniakit Publisher
2024-08-09 16:04:00 -
Vestel’den büyük adım! Dev şirketle anlaşma imzalandı

Vestel’in mobilite ve batarya enerji depolama alanlarındaki çalışmalarını yürüten Vestel Mobilite şirketi, Çinli Hiconics Eco-energy Technology şirketiyle Türkiye ve Avrupa pazarlarında ev tipi batarya ürünlerinin tasarım, üretim, pazarlama ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi amacıyla iş birliği anlaşması imzaladı.

Vestel’in elektrikli araç şarj cihazları, otomotiv elektroniği ve batarya enerji depolama çözümlerinde faaliyet gösteren yeni girişimi Vestel Mobilite, uluslararası iş birliklerini sürdürüyor. Şirket bu amaçla, Çin’in önde gelen enerji depolama şirketlerinden Hiconics Eco-energy Technology ile iş birliği anlaşması imzaladı.

İki şirket anlaşma kapsamında, Türkiye ve Avrupa pazarlarında ev tipi batarya ürünlerinin tasarım, üretim, pazarlama ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi, bu ürünlerin pazar ihtiyaçları ve müşteri deneyimlerine göre ortak geliştirilebilmesi için iş birliği yapacak. Anlaşma, satışı gerçekleşen ev tipi bataryaların satış sonrası destek hizmetlerinin sağlanması ve geliştirilmesi konularında da iş birliğini içeriyor.



Vestel Mobilite Genel Müdürü Hakan Kutlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Vestel Mobilite olarak, günümüzün değişen ve gelişen enerji tüketim alışkanlıkları doğrultusunda batarya teknolojileri alanında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu projede konutlar için geliştireceğimiz batarya enerji depolama çözümleri, evlerde güneş enerjisini depolayarak enerji bağımsızlığını artırmak ve elektrik şebekesine olan bağımlılığı azaltmak için tasarlandı. Sistem, kesintiler sırasında güvenilir yedek güç sağlarken, zirve saatlerinde depolanan enerjiyi kullanarak elektrik faturalarını düşürüyor, karbon ayak izini azaltarak çevresel sürdürülebilirliği de teşvik ediyor. Vestel’in teknoloji alanındaki bilgi birikimi ve deneyiminden aldığımız güçle küresel oyuncu olma vizyonumuz kapsamında her geçen gün yeni iş ortaklıkları kuruyoruz” diye konuştu.

2003 yılında kurulan Hiconics Eco-energy Technology şirketi, ev tipi enerji depolama ve fotovoltaik invertörler, dağıtılmış fotovoltaik EPC'ler, orta ve alçak gerilim VFD'lerden oluşan üç alanda çalışmalar yürütüyor. Yeni enerji ve enerji tasarrufu alanlarında dünyanın önde gelen ürün sağlayıcısı olmayı amaçlayan şirket, 2020’de Midea Group çatısı altında faaliyet göstermeye başladı. Bugün bini aşkın çalışanı ve 200’den fazla patenti bulunan şirket, dünya çapında 30'dan fazla ülke ve bölgeye ürün ve hizmet götürüyor.

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