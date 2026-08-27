Tarihi keşif: Büyük hazine bulundu
Dünya genelinde yapılan tarihi kazılar ses getirmeye devam ederken 15. yüzyıldan kalma büyük bir hazine keşfine imza atıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dünya genelinde yapılan tarihi kazılar ses getirmeye devam ederken 15. yüzyıldan kalma büyük bir hazine keşfine imza atıldı.
Moskova bölgesindeki Kolomna kentinde yürütülen arkeolojik kazılarda, 15. yüzyılın ilk çeyreğine ait olduğu belirlenen olağanüstü bir hazine gün yüzüne çıkarıldı. Bir küp içinde bulunan 2.600 gümüş sikke, dönemin ekonomik ve sosyal yaşamına ışık tutacak nitelikte.
TASS ajansının aktardığına göre, arkeologlar kazı çalışmaları sırasında toprağa gömülü bir küp keşfetti. Küpün içinde, Moskova Büyük Prensi Dmitri Donskoy'un oğlu I. Vasili ve torunu II. Vasili dönemlerinde basılmış yaklaşık 2.600 gümüş sikke bulundu. Toplam ağırlığı yaklaşık 13 ruble olan hazine, dönemin veba salgını sırasında gömülmüş olabilir.
Uzmanlara göre, bu miktardaki para o dönemde iki ev veya bir sürü at satın almaya yetiyordu. Buluntu, bölgedeki ilk büyük hazine keşfi olma özelliğini taşıyor. Hazinenin en dikkat çekici özelliği, sikkelerin üzerinde daha önce hiç görülmemiş türden damgaların bulunması. Sikkelerin bir kısmında uçan kuş figürü yer alıyor. Bu durum, sikkelerin Moskova'dan sonra ikinci önemli prenslik şehri olan Kolomna'da basıldığını gösteriyor.
Bilim insanları, bu tür gümüş sikkelerin diğer bölgelerdeki hazinelerde son derece nadir bulunduğunu, hatta bazı örneklerin ülkenin en büyük müzelerinin koleksiyonlarında bile yer almadığını belirtiyor. Bu durum, Kolomna'daki keşfin bilimsel ve tarihsel değerini daha da artırıyor. Buluntunun, bölgenin ortaçağ dönemi ticaret ve darphane faaliyetlerine ilişkin önemli bilgiler sağlaması bekleniyor.
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