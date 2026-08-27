Tarihi keşif: Büyük hazine bulundu

Uzmanlara göre, bu miktardaki para o dönemde iki ev veya bir sürü at satın almaya yetiyordu. Buluntu, bölgedeki ilk büyük hazine keşfi olma özelliğini taşıyor. Hazinenin en dikkat çekici özelliği, sikkelerin üzerinde daha önce hiç görülmemiş türden damgaların bulunması. Sikkelerin bir kısmında uçan kuş figürü yer alıyor. Bu durum, sikkelerin Moskova'dan sonra ikinci önemli prenslik şehri olan Kolomna'da basıldığını gösteriyor.