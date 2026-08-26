İsrail'e Suriye'de bir darbe daha! YPG'den sonra Dürzi planı da sallantıda

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından başlayan yeni dönem, ülkenin siyasi ve askeri haritasını değiştirecek gelişmelere sahne oluyor.

Ülkenin kuzeyinde SDG/YPG'nin kendisini feshetme ve yapılanmasını Suriye yönetimine entegre etme kararının ardından bu kez dikkatler güneydeki Süveyda'ya çevrildi.

SDG/YPG yöneticilerinden Mahmud Habib'in Dürzilere yaptığı çağrı dikkat çekti.

DÜRZİLERE KRİTİK ÇAĞRI: KRİZİN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÇALIŞIN

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya'ya konuşan Habib, Suriye'nin güneyindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Süveyda'daki krize değinen Habib, bölgedeki Dürzilere seslenerek:

“Süveyda'daki aklıselim sahibi kişileri krizin çözümü için çalışmaya çağırıyorum.”

ifadelerini kullandı.

Çağrının SDG/YPG'nin fesih kararının hemen ardından gelmesi dikkatleri Suriye'nin güneyindeki yeni denkleme çevirdi.

KUZEYDE YPG, GÜNEYDE DÜRZİ DENKLEMİ

Suriye'nin kuzeyindeki ayrılıkçı yapılanmanın tasfiyesine yönelik adımların ardından güneyde de merkezi yönetimle sorun yaşayan gruplara yönelik çözüm çağrılarının yükselmesi dikkat çekiyor.

Süveyda, özellikle İsrail'in Suriye'deki politikaları açısından kritik bölgelerden biri.

İsrail yönetimi uzun süredir Suriye'deki Dürzilerin güvenliğini gerekçe göstererek bölgedeki gelişmelere müdahil oluyor. Şam'ın ülkenin tamamında merkezi otoriteyi yeniden kurma girişimleri ise Tel Aviv'in Suriye'nin güneyine ilişkin politikasıyla karşı karşıya geliyor.

İSRAİL'İN HESAPLARI NE OLACAK?

Bu nedenle Habib'in Dürzilere yaptığı çağrı yalnızca Suriye iç siyaseti açısından değil, İsrail'in bölgedeki nüfuzu açısından da dikkatle izleniyor.

Süveyda'daki Dürzi grupların Şam yönetimiyle uzlaşması halinde İsrail'in güney Suriye üzerindeki hareket alanının daralabileceği değerlendiriliyor.

Kuzeyde SDG/YPG yapılanmasının tasfiyesine yönelik süreç ilerlerken güneyde Dürzilerle Şam arasındaki sorunun çözülmesi halinde Suriye'nin parçalı yapısının ortadan kaldırılması yolunda yeni bir eşik aşılmış olacak.

YPG KENDİSİNİ FESHETTİ, ENTEGRASYON KARARI GELDİ

Dürzilere yönelik çağrıdan önce Suriye'nin kuzeyinde tarihi nitelikte bir gelişme yaşandı.

SDG/YPG lideri Mazlum Abdi, örgütün kendisini feshettiğini açıkladı. Abdi ayrıca örgütün oluşturduğu sözde “özerk yönetim” yapılanmasının Suriye yönetimine entegre edileceğini duyurdu.

Böylelikle yıllardır Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren silahlı yapılanmanın tasfiyesi ve kontrolündeki bölgelerin merkezi devlet yapısına dahil edilmesi yönünde kritik bir aşamaya geçildi.

“TERÖRSÜZ BÖLGE” HEDEFİNDE KRİTİK EŞİK

SDG/YPG'nin tasfiyesi Türkiye açısından da büyük önem taşıyor.

Ankara uzun süredir Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve terör örgütlerinin sınır hattından tamamen temizlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Gelişme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle yürütülen “Terörsüz Türkiye” süreciyle birlikte Suriye'nin kuzeyini de kapsayan “Terörsüz Bölge” hedefi açısından önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.

ERDOĞAN'IN “TÜRK-KÜRT-ARAP İTTİFAKI” MESAJI

Yaşanan gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce yaptığı “Türk-Kürt-Arap ittifakı” vurgusu da yeniden gündeme geldi.

Erdoğan, Temmuz 2025'te yaptığı açıklamada:

“Türkler, Kürtler, Araplar ittifak yaptığımızda atalarımızın rüzgarı Çin Denizi'ne kadar serin esintiler yaydı.”

ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan süreç boyunca bölge halklarının terör yapılanmalarından kurtularak ortak gelecek etrafında buluşması gerektiğini vurgulamıştı.

İSRAİL MEDYASI “TÜRKİYE KAZANDI” DİYE YAZDI

SDG/YPG'nin fesih kararı İsrail'de de geniş yankı uyandırdı.

İsrail basınındaki bazı değerlendirmelerde gelişmenin Türkiye açısından stratejik bir kazanım olduğu belirtilirken, “Türkiye kazandı” ve “Erdoğan amacına ulaştı” yorumları öne çıktı.

Şimdi ise gözler Süveyda'ya çevrildi.

SURİYE'DE TAŞLAR YERİNDEN OYNUYOR

Ortaya çıkan tablo Suriye'de yeni dönemin yalnızca ülkenin kuzeyiyle sınırlı kalmayacağına işaret ediyor.

Kuzeyde SDG/YPG'nin tasfiyesi ve merkezi yönetime entegrasyonu, güneyde ise Dürzilerin Şam'la ilişkilerinin geleceğinin aynı dönemde gündeme gelmesi Suriye'deki güç dengelerinin yeniden kurulabileceğini gösteriyor.

YPG'den sonra Süveyda'da da Şam'ın merkezi otoritesini güçlendirecek bir uzlaşmanın sağlanıp sağlanamayacağı ve böyle bir gelişmenin İsrail'in Suriye planlarını nasıl etkileyeceği önümüzdeki sürecin en kritik başlıklarından biri olacak.