Gözler TBMM'ye çevrilmişti! Hurda teşviki ve ÖTV indiriminde son durum ne?

Milli Meclis'e sunulan kanun teklifleriyle yeniden gündeme gelen hurda teşviki düzenlemesinde gözler resmi açıklamalara çevrildi. 25 yaş ve üzerindeki araçların geri dönüşüme kazandırılması karşılığında yerli üretim otomobillerde ÖTV avantajı sağlanması planlanırken, uygulamanın henüz kanunlaşmadığı bildirildi. Gündemdeki diğer başlık olan "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" ile de 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere özel finansman imkanı ve ÖTV kolaylığı sunulması hedefleniyor.

Hurda teşviki ve ÖTV indirimi bekleyen milyonlarca araç sahibinin gözü TBMM’ye çevrildi. 25 yaş üstü araçlara yönelik düzenlemenin ayrıntıları merak ediliyor.

Hurda teşviki 2026 düzenlemesi, sıfır otomobil almak isteyen vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Özellikle 25 yaş ve üzerindeki araçların hurdaya ayrılması karşılığında yerli üretim sıfır otomobiller için ÖTV avantajı sağlanacağı beklentisi, Meclis’teki gelişmeleri yakından takip edilir hale getirdi. Gündemdeki çalışmalar arasında hurda araçların trafikten çekilmesi kadar, üç ve daha fazla çocuk sahibi ailelerin otomobile erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” da bulunuyor. Ancak paylaşılan son bilgilere göre beklenen düzenleme henüz yürürlüğe girmiş değil.

HURDA TEŞVİKİ MECLİS’TEN GEÇTİ Mİ?

Hurda teşviki konusunda en fazla araştırılan soru düzenlemenin TBMM’den geçip geçmediği oldu. Mevcut bilgilere göre 25 yaş üstü araç sahiplerine yeni otomobil alımında ÖTV avantajı sağlayacak yeni bir uygulama henüz yürürlüğe girmedi.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir’in daha önce TBMM’ye sunduğu teklif yeniden gündeme taşınırken, düzenlemeye ilişkin beklentiler de arttı. Buna karşılık teklif veya hazırlık aşamasındaki çalışmaların yasalaşmış bir ÖTV muafiyeti anlamına gelmediğinin altını çizmek gerekiyor. Araç sahiplerinin resmi düzenlemeyi beklemesi gerekiyor.

25 YAŞ ÜSTÜ ARAÇLARA ÖTV İNDİRİMİ NASIL UYGULANACAK?

Gündemdeki hurda teşviki modelinde 25 yaş ve üzerindeki ekonomik ömrünü tamamlamış araçların trafikten çekilmesi öne çıkıyor. Eski aracını hurdaya ayıran vatandaşların Türkiye’de üretilen yeni otomobilleri satın alırken çeşitli avantajlardan yararlanması hedefleniyor.

Düzenlemeyle Türkiye’deki araç parkının gençleştirilmesi, eski otomobillerden kaynaklanan çevresel etkilerin azaltılması ve trafik güvenliğinin artırılması amaçlanıyor. Ancak ÖTV indiriminin oranı, hangi araçları kapsayacağı ve başvuru koşulları konusunda nihai hükümler henüz kesinleşmiş değil.

ÖTV’SİZ İLK ARAÇ PROGRAMINDA 3 ÇOCUK DETAYI

Hurda teşvikinden ayrı olarak gündemde bulunan önemli başlıklardan biri de “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı”. Paylaşılan bilgilere göre programın özellikle üç ve daha fazla çocuğu bulunan aileleri hedeflemesi planlanıyor.

Üzerine kayıtlı otomobili bulunmayan ve belirlenen diğer şartları karşılayan ailelere Türkiye’de üretilen otomobiller için destek sağlanması üzerinde duruluyor. ÖTV avantajının yanında düşük taksitli, uzun vadeli veya farklı finansman modellerinin uygulanabileceği belirtiliyor.

Bununla birlikte programın nihai başvuru koşulları ve uygulama takvimi resmi olarak kesinleşmeden bu şartların yürürlükte olduğu düşünülmemeli.

HURDA TEŞVİKİNDE YERLİ ÜRETİM ŞARTI GÜNDEMDE

Hazırlıklarda dikkat çeken kriterlerden biri yerli üretim şartı. Paylaşılan bilgilere göre teşvik kapsamındaki otomobillerin Türkiye’de üretilmesi ve belirli bir yerlilik oranını karşılaması öngörülüyor.

Gündeme gelen yüzde 40 yerlilik şartının uygulanması halinde Türkiye’de üretim yapan markaların bazı modelleri kapsama girebilir. Togg da adı geçen seçenekler arasında bulunuyor.

Ancak hangi marka ve modellerin teşvik kapsamında olacağına ilişkin kesin bir liste henüz açıklanmış değil. Bu nedenle internette dolaşan “ÖTV’siz alınabilecek otomobiller” listelerine temkinli yaklaşılması gerekiyor.

HURDA TEŞVİKİ 2026 İÇİN SON DURUM NE?

26 Ağustos itibarıyla paylaşılan bilgiler, hurda teşviki ve ÖTV indirimi beklentisinin sürdüğünü ancak vatandaşların doğrudan başvuru yapabileceği yürürlükte bir uygulamanın henüz bulunmadığını gösteriyor.

Dolayısıyla araç sahiplerinin herhangi bir satın alma veya hurdaya ayırma işlemi yapmadan önce düzenlemenin kesinleşmesini ve resmi başvuru şartlarının açıklanmasını beklemesi önem taşıyor.