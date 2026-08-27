  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
15 yaşındayken istismara uğradı, yıllarca mücadele etti! Kilise ve rahip 20 bin euro tazminat ödeyecek Resmen açıklandı! "Yabancı medya çalışanları askeri hedeftir" Türkiye'den Akdeniz'de kritik hamle! 4 ülke aynı masada Mehmet Beyhan yazdı: İsrail’i panikleten nedir? İsrail'e Suriye'de bir darbe daha! YPG'den sonra Dürzi planı da sallantıda Haluk Levent'e bir darbe daha! Milyonlarca takipçili hesabı için karar çıktı Küstahlığa bakın! Kılıçdaroğlu aradı, telefonu açmayacağını ilan etti Nepal’de sel felaketi! 19 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişiden haber alınamıyor Bakan Fidan'dan YPG/SDG açıklaması “Avrupa ve dünya düzeni için tehlike” dedi! O ülke Rusya'yı 'tehdit' ilan etti
Gündem Resmi Gazete'de yayımlandı! Terör örgütleri ile ilgili bilgiler güncellendi
Gündem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Terör örgütleri ile ilgili bilgiler güncellendi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Resmi Gazete'de yayımlandı! Terör örgütleri ile ilgili bilgiler güncellendi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararı doğrultusunda terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı 7 kişi ve 4 kuruluşa ilişkin bilgi güncellendi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararı doğrultusunda, "DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" ve "DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Tüzel Kişi, Kuruluş veya Organizasyonlar" listesindeki 7 kişi ve 4 kuruluşa ilişkin bilgi güncellendi.

BMGK'nin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlıklarının dondurulması hakkındaki 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki 1 sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, "DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" ve "DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Tüzel Kişi, Kuruluş veya Organizasyonlar" listesinde yer alan 7 kişi ve 4 kuruluşa ilişkin bilgide güncelleme yapıldı.

Atama kararları Resmi Gazete'de! ÖSYM Başkanlığına Ali Ersoy atandı
Atama kararları Resmi Gazete'de! ÖSYM Başkanlığına Ali Ersoy atandı

Gündem

Atama kararları Resmi Gazete'de! ÖSYM Başkanlığına Ali Ersoy atandı

Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de
Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de

Gündem

Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23