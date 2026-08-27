AliExpress kullanıcılarını dinliyor!

Dijital parmak izi; ekran boyutu, yüklü yazı tipleri, grafik işleme kapasitesi, işletim sistemi ve ses donanımı gibi çok sayıda teknik veriden oluşturulabiliyor. Kullanıcı çerezleri silse bile bu veriler aracılığıyla cihazın yeniden tanınması mümkün olabiliyor. Söz konusu teknolojiler elektronik dolandırıcılık ve şüpheli hesaplarla mücadele gibi amaçlarla kullanılabilse de açık bilgilendirme yapılmadan sürekli takip için kullanılması mahremiyet endişelerine yol açıyor.