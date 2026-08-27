AliExpress kullanıcılarını dinliyor!
AliExpress’in, kullanıcı cihazlarını tanımlamak için tarayıcıda sessiz ses sinyallerini işleyerek dijital parmak izi oluşturduğu iddiası gündeme geldi. Tespit edilen yöntemin çerezlere ihtiyaç duymadan cihaz özelliklerinin belirlenmesine katkı sağlayabileceği belirtilirken, uygulama çevrim içi gizlilik tartışmalarını yeniden alevlendirdi. İddiaya göre olay, çok noktalı bağlantı özelliğine sahip bir Bluetooth kulaklığın, bilgisayarda açık olan AliExpress sayfasından gelen sessiz ses sinyali nedeniyle telefondan müzik çalamamasıyla fark edildi. İnternet sayfası kapatıldığında kulaklığın yeniden normal şekilde çalışması üzerine sitenin arka plandaki yazılımsal faaliyetleri incelendi.