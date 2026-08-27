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AliExpress kullanıcılarını dinliyor!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

AliExpress kullanıcılarını dinliyor!

AliExpress’in, kullanıcı cihazlarını tanımlamak için tarayıcıda sessiz ses sinyallerini işleyerek dijital parmak izi oluşturduğu iddiası gündeme geldi. Tespit edilen yöntemin çerezlere ihtiyaç duymadan cihaz özelliklerinin belirlenmesine katkı sağlayabileceği belirtilirken, uygulama çevrim içi gizlilik tartışmalarını yeniden alevlendirdi. İddiaya göre olay, çok noktalı bağlantı özelliğine sahip bir Bluetooth kulaklığın, bilgisayarda açık olan AliExpress sayfasından gelen sessiz ses sinyali nedeniyle telefondan müzik çalamamasıyla fark edildi. İnternet sayfası kapatıldığında kulaklığın yeniden normal şekilde çalışması üzerine sitenin arka plandaki yazılımsal faaliyetleri incelendi.

#1
Foto - AliExpress kullanıcılarını dinliyor!

“Sessiz ses parmak izi” olarak adlandırılan yöntemde, kullanıcının duyamayacağı seviyede bir ses sinyali tarayıcı tarafından işleniyor. Bu işlem sırasında cihazın işlemcisi, ses donanımı ve işletim sistemine bağlı olarak küçük teknik farklılıklar ortaya çıkıyor.

#2
Foto - AliExpress kullanıcılarını dinliyor!

Bu farklılıklar bir araya getirilerek cihazı diğerlerinden ayıran dijital bir kimlik oluşturulabiliyor. Yöntemin mikrofonu kullanmadığı ve kullanıcının sesini kaydetmediği, ancak cihaz özelliklerinin açık izin alınmadan takip amacıyla kullanılabileceği belirtiliyor.

#3
Foto - AliExpress kullanıcılarını dinliyor!

Dijital parmak izi; ekran boyutu, yüklü yazı tipleri, grafik işleme kapasitesi, işletim sistemi ve ses donanımı gibi çok sayıda teknik veriden oluşturulabiliyor. Kullanıcı çerezleri silse bile bu veriler aracılığıyla cihazın yeniden tanınması mümkün olabiliyor. Söz konusu teknolojiler elektronik dolandırıcılık ve şüpheli hesaplarla mücadele gibi amaçlarla kullanılabilse de açık bilgilendirme yapılmadan sürekli takip için kullanılması mahremiyet endişelerine yol açıyor.

#4
Foto - AliExpress kullanıcılarını dinliyor!

Brave gibi bazı tarayıcılar, cihazdan elde edilen teknik değerleri rastgele değiştirerek ve ilgili yazılım kodlarını engelleyerek dijital parmak izi oluşturulmasını zorlaştırıyor.

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