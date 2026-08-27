  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
15 yaşındayken istismara uğradı, yıllarca mücadele etti! Kilise ve rahip 20 bin euro tazminat ödeyecek Resmen açıklandı! "Yabancı medya çalışanları askeri hedeftir" Türkiye'den Akdeniz'de kritik hamle! 4 ülke aynı masada Mehmet Beyhan yazdı: İsrail’i panikleten nedir? İsrail'e Suriye'de bir darbe daha! YPG'den sonra Dürzi planı da sallantıda Haluk Levent'e bir darbe daha! Milyonlarca takipçili hesabı için karar çıktı Küstahlığa bakın! Kılıçdaroğlu aradı, telefonu açmayacağını ilan etti Nepal’de sel felaketi! 19 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişiden haber alınamıyor Bakan Fidan'dan YPG/SDG açıklaması “Avrupa ve dünya düzeni için tehlike” dedi! O ülke Rusya'yı 'tehdit' ilan etti
Spor Beşiktaş parkede şov yaptı! Dev finalde Cumhurbaşkanlığı Kupası siyah-beyazlıların!
Spor

Beşiktaş parkede şov yaptı! Dev finalde Cumhurbaşkanlığı Kupası siyah-beyazlıların!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Beşiktaş parkede şov yaptı! Dev finalde Cumhurbaşkanlığı Kupası siyah-beyazlıların!

Hentbol Cumhurbaşkanlığı Kupası dev bir mücadeleye sahne oldu. Final maçında Nilüfer Belediyespor ile kozlarını paylaşan Beşiktaş, rakibini 38-32 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın ilk devresini 19-17 üstün tamamlayan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda da kurduğu baskıyla parkeden zaferle ayrıldı.

Hentbol Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor'u 38-32 mağlup ederek şampiyon oldu.

Hentbol Cumhurbaşkanlığı Kupası kapsamında Beşiktaş, deplasmanda ile Nilüfer Belediyespor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş, 19-17 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş, mücadeleden 38-32 galip ayrılarak kupayı aldı. Maçın ardından düzenlenen törenle kupa Beşiktaş'a verildi. Maçın oyuncusu Bogdan Radivojevic seçilirken Beşiktaş, şampiyonluk kupasını Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Mesut Çebi'den aldı.

Beşiktaş: Bogdan 11, Erwin 5, Egehan 4, Eyüp 4, Ismael 4, Sadık 3, Pavlovic 3, Harun 2, Batu 1, Alperen 1

Nilüfer Belediyespor: Charalampos 7, Reza 6, Sesic 5, Onur 3, Mohamed 3, Barış 3, Mehmet 2, Tolga 1, Ömür 1, Emre 1

Kırmızı Kart: Tolga (Nilüfer Belediyespor)

Kocaelispor tribünlerinde gözaltı şoku! 5 taraftar hakkında flaş mahkeme kararı!
Kocaelispor tribünlerinde gözaltı şoku! 5 taraftar hakkında flaş mahkeme kararı!

Spor

Kocaelispor tribünlerinde gözaltı şoku! 5 taraftar hakkında flaş mahkeme kararı!

Trabzonspor Avrupa'da kader maçına çıkıyor!
Trabzonspor Avrupa'da kader maçına çıkıyor!

Spor

Trabzonspor Avrupa'da kader maçına çıkıyor!

Aliağa Petkimspor’dan pota altına dev takviye!
Aliağa Petkimspor’dan pota altına dev takviye!

Spor

Aliağa Petkimspor’dan pota altına dev takviye!

UEFA'dan Trabzonspor'a çok kötü haber
UEFA'dan Trabzonspor'a çok kötü haber

Spor

UEFA'dan Trabzonspor'a çok kötü haber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23