Beşiktaş parkede şov yaptı! Dev finalde Cumhurbaşkanlığı Kupası siyah-beyazlıların!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Hentbol Cumhurbaşkanlığı Kupası dev bir mücadeleye sahne oldu. Final maçında Nilüfer Belediyespor ile kozlarını paylaşan Beşiktaş, rakibini 38-32 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın ilk devresini 19-17 üstün tamamlayan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda da kurduğu baskıyla parkeden zaferle ayrıldı.
Hentbol Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor'u 38-32 mağlup ederek şampiyon oldu.
Hentbol Cumhurbaşkanlığı Kupası kapsamında Beşiktaş, deplasmanda ile Nilüfer Belediyespor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş, 19-17 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş, mücadeleden 38-32 galip ayrılarak kupayı aldı. Maçın ardından düzenlenen törenle kupa Beşiktaş'a verildi. Maçın oyuncusu Bogdan Radivojevic seçilirken Beşiktaş, şampiyonluk kupasını Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Mesut Çebi'den aldı.
Beşiktaş: Bogdan 11, Erwin 5, Egehan 4, Eyüp 4, Ismael 4, Sadık 3, Pavlovic 3, Harun 2, Batu 1, Alperen 1
Nilüfer Belediyespor: Charalampos 7, Reza 6, Sesic 5, Onur 3, Mohamed 3, Barış 3, Mehmet 2, Tolga 1, Ömür 1, Emre 1
Kırmızı Kart: Tolga (Nilüfer Belediyespor)