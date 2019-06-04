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Vestel’den 22 milyon liralık tasarruf

Vestel çevresel sürdürülebilirlik yatırımlarıyla rekor kırdı.

04 Haziran 2019 Salı 10:56
Vestel’den 22 milyon liralık tasarruf

Vestel çevresel sürdürülebilirlik yatırımlarıyla rekor kırdı. Şirket, 2018 yılında 22 milyon liralık tasarruf sağlayan yatırımlar, üretim süreçleri ve atık yönetimi alanında yaparken, hayata geçen projeler Vestel’e hem ulusal hem de uluslararası pek çok ödül getirdi.



5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında çevresel sürdürülebilirlik yatırımlarını açıklayan Vestel, 2018 yılında toplam 22 milyon liralık tasarruf sağladı. Şirketten yapılan açıklamadA; Vestel Beyaz Eşya, 481 bin 29,12 kwh’luk enerji tasarrufu sağlayan vakum pompalarında verimlilik artırıcı proje başta olmak üzere küçük ve büyük çaplı 56 adet iyileştirme ve projeyle 4.1 milyon liranın kaybını önlerken; 2018 yılında ciro başına düşen elektrik harcamasını yüzde 23, doğalgaz harcamasını yüzde 26 ve su harcamasını yüzde 32 oranında azalttığı kaydedildi.



Elektronik tarafındaki atık boya projesiyle de 2018’de 18 milyon lira tasarruf eden Vestel, Avrupa Birliği, TÜBİTAK, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve TÜSİAD tarafından ödüllendirildiği de belirtildi. Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik vizyonuyla tasarlanan ‘Atık Boya Geri Kazanım ve Kullanım Sistemi’ tüm endüstriler dahilinde ilk defa Vestel Elektronik tarafından kullanıldı. Üç patent alınarak tescillenen proje, bugüne kadar 433 ton atığın azalmasını sağladı.



Vestel CEO’su Turan Erdoğan, "Vestel olarak hem üretim aşamasında hem ürettiğimiz her üründe hem de daha az atık çıkması ve çıkanların değerlendirilmesi konusunda çok hassasız. Biz çevreye, doğaya, gelecek nesillere olan sorumluluğunun bilincinde olan bir sanayi kuruluşuyuz. AR-GE mühendislerimiz sadece yeni teknolojiler değil, ürünlerimizin çevreye saygılı olması konusunda da durmadan araştırmalar yapıyor. Bu araştırmaların sonuçları da ulusal ve uluslararası çapta takdir olarak, daha önemlisi ise çevresel sürdürülebilirlik olarak bize geri dönüyor. Bu hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 10:56
  1. doğa

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