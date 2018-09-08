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Vestel ürünlerine Almanya’dan güven belgesi

Zorlu Holding bünyesinde bulunan yerli teknoloji devi Vestel, Almanya'dan güven sertifika aldı.

08 Eylül 2018 Cumartesi 10:38
Vestel ürünlerine Almanya’dan güven belgesi

Vestel’in yenilikçi teknolojileri sayesinde daha az enerji, su ve deterjan harcayan çamaşır makineleri, Almanya’nın önde gelen bağımsız test kuruluşu Verband Deutscher Elektrotechniker’den (VDE) sertifika aldı.

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, VDE’nin her yıl yaklaşık 100 bin ürünü teste tuttuğunu bildirdi. 

Vestel olarak bu sertifikayı alarak hem teknolojilerini hem de çevreye duyarlı olduklarını tescillendirdiklerini belirten Erdoğan, “Biz ürettiğimiz her ürünün kalitesine güveniyoruz. Bu sertifika bu güvenin nişanesi oldu” açıklamasında bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 10:38
  1. Verband Deutscher Elektrotechniker
  2. Vestel
  3. Zorlu Holding
  4. Almanya
  5. Turan Erdoğan

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