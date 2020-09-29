Vestel üretimi beyaz eşyalara Almanya’dan tam not

İSTANBUL (AA) - Vestel Şirketler Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, "Ürünlerimiz dünya çapındaki rakipleri arasında en yüksek puanı alarak birinci sıraya yerleşti ve kalitesini bir kez daha ispatladı." açıklamasında bulundu.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, Vestel’in lisanslı markası olan Sharp markalı bulaşık, çamaşır ve çamaşır kurutma makineleri, Almanya’nın prestijli test kuruluşlarından olan Haus & Garten Test ve testberichte.de tarafından en iyi skoru alarak zirveye yerleşti.



Performans, güvenlik, kullanım kolaylığı ve enerji tüketimi konularında zorlu kriterler içeren kapsamlı testler sonucunda, yenilikçi ve sürdürülebilir teknolojilere sahip Vestel üretimi çamaşır kurutma makinesi, rakiplerini geride bırakarak 763 farklı model ürün arasından en iyi ürün olarak birinci seçildi.



Test edilen diğer Vestel üretimi ürünlerden çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi ise yapılan testler sonucunda, hem fonksiyonellik hem de performans açısından en iyi puana ulaştı ve dört farklı ürün arasından dünyaca ünlü rakiplerini geride bırakarak birinci oldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Şirketler Grubu CEO'su Turan Erdoğan, "Vestel olarak en iyi ve en yeni teknolojiye sahip ürünler üretmenin yanı sıra ürünlerin tasarımlarına, kullanım özelliklerine ve çevreye duyarlılığına da dikkat ediyoruz. Saygınlığı ve güvenirliği herkes tarafından bilinen ve tüketicinin satın alma kararında etkisi olan Haus & Garten Test kuruluşu dünyaca ünlü beyaz eşya, TV, cep telefonu markasını birçok kritere göre test ediyor. Tasarımını ve üretimini yaptığımız ürünler, sağladığı özelliklerden dolayı birçok markayı geride bırakarak zirveye yerleşti. Ürünlerimiz dünya çapındaki rakipleri arasında en yüksek puanı alarak birinci sıraya yerleşti ve kalitesini bir kez daha ispatladı. Vestel olarak bu başarı bizi oldukça gururlandırdı. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

