  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Olası İstanbul depreminde bu iki ilçe için korkutan uyarı: İstanbul, 1999 depreminden çok daha fazla etkilenecek... Zeminler denize kayacak

CHP'li Maltepe’de ballı büro malzemesi kiralama ihalesi! Satın alsalar daha ucuz tutacak

BAYKAR ile rekor sözleşme imzalamıştı! Orta Doğu ülkesinin alacağı AKINCI TİHA sayısı belli oldu!

İstanbul’u destekleyen barajlar havadan görüntülendi: Büyük değişim

Helal olsun MEB! Yarın tüm okullarda yapılacak

Muhalefetin açlık edebiyatı yaptığına bakmayın... 1 ayda 78 Porsche satıldı! Diğer markaların satış rakamı tam bomba

Herkes bugüne kilitlenmişti! MHP’den yerel seçimlerin seyrini değiştirecek hamle! Ve sonunda bombayı patlattılar

Yozgat'a İHA fabrikası kuracaktı! Sırra kadem bastı

Efsaneleri kestane yaptı! İsmail Kartal'dan inanılmaz başarı

Faşist Zafer Partisi'nin Ankara adayı belli oldu
Ekonomi Vestel, Hollanda'da milyonlarca euro tazminat kazandı
Ekonomi

Vestel, Hollanda'da milyonlarca euro tazminat kazandı

Yeniakit Publisher
2024-02-05 22:47:00 -
Vestel, Hollanda'da milyonlarca euro tazminat kazandı

Rekabet hukuku nedeniyle Hollanda Doğu Brabant Bölge Mahkemesi'de görülen davada Vestel, milyonlarca Euro tazminat kazandı.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ (Vestel), yüzde 100 bağlı ortaklığımız Vestel Ticaret AŞ ve Vestel'in ilgili yurt dışı iştiraklerinin (Vestel Holland B.V, Vestel CIS Ltd, Vestel Trade Ltd, Vestel Electronica S.R.L, Vestel France S.A.S, Vestel Holland B.V. Sucursal En Espana, Vestel Holland B.V. Germany Branch Office ve Vestel Holland B.V. UK Branch Office) davacı sıfatıyla; Samsung, LG grubu şirketleri, Technicolr S.A, TTD International S.A.S. ve TDP SP. Z.O.O. şirketlerinin ise davalı sıfatıyla taraf olduğu, Hollanda Doğu Brabant Bölge Mahkemesi nezdinde görülen rekabet hukuku kaynaklı toplam 2 milyar 53 milyon 200 bin avro tutarlı tazminat davasında, davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Anılan karar uyarınca, davada iki davalının (TTD International S.A.S. ve TDP SP. Z.O.O.) lehimize 684 milyon 400 bin avro tutarında tazminat ödemesine hükmedilmiş; diğer davalılar yönünden ise dava reddedilmiştir. Hollanda ilk derece mahkemesinin kararı ve kararda belirtilen tutarlar henüz kesinleşmemiş olup, dava taraflarının karara itiraz hakları mevcuttur. Şirketimizce kararın aleyhe hükmedilen kısmıyla ilgili itiraz hakkımız yasal süresi içerisinde kullanılacaktır."

Kaynak: AA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23