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Vestel Çağrı Merkezi3. defa dünya şampiyonu

Vestel Çağrı Merkezi, “En İyi Teknoloji İnovasyonu” kategorisinde 3. defa dünya şampiyonu oldu.

30 Kasım 2018 Cuma 14:36
Vestel Çağrı Merkezi3. defa dünya şampiyonu

Vestel Çağrı Merkezi, sahada hizmet veren teknisyenlerin tüm işlemlerini Venus akıllı telefonları üzerinden yapmasını sağlayan Vira projesiyle Contact Center World Awards’ta “En İyi Teknoloji İnovasyonu” kategorisinde 3. defa dünya şampiyonu oldu.

Geçen yıllarda, Joker ve Buena Vista projeleriyle 2 defa dünya birincisi olan Vestel Çağrı Merkezi, bu yıl da Vira Projesi ile altın madalya alarak, üçüncü kez dünya birincisi seçildi.

Ödülü Vestel adına Proje Yöneticisi Yaşar Tüzel aldı. “En İyi Teknoloji İnovasyonu” kategorisinde dünya şampiyonu olan Vira projesiyle sahada hizmet veren teknisyenler, tüm işlemlerini Venus akıllı telefonları ile bu mobil uygulama üzerinden yapabiliyor. Sektöründe ilk defa internetin çekmediği yerlerde teknisyenler santral üzerinden müşteriler ile görüşebiliyor ve müşteriler teknisyeni geri arayabiliyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 14:36
  1. Yaşar Tüzel
  2. Vestel Çağrı Merkezi
  3. Vestel

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