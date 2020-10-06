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Teknoloji Vestel
Teknoloji

Vestel

Vestel’in sahibi kim? Vestel ne zaman kuruldu? Vestel ürünleri, kampanyalar ve güncel indirimleri gibi detaylar haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 18:48:00 -
Vestel

Vestel, 1984 yılında başlayan faaliyetlerini 1994 yılından beri Zorlu Holding bünyesinde sürdüren bir şirkettir. Asil Nadir öncülüğünde kurulan Vestel‘in üretim tesisleri Manisa şehrinde yer almaktadır. Manisa’da 1,1 milyon metrekare alan üzerine kurulu Vestel City, tek lokasyonda üretim yapan en büyük endüstri komplekslerinden biridir.

Vestel Satış Mağazaları

Vestel Satış Mağazaları Vestel.com.tr adresinde tüm il ve ilçelerde aratma motoru ile aratılabilmektedir.

VESTEL SATIŞ MAĞAZASI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Vestel Ürünleri

Vestel’de TV ve ses ürünleri, mobil cihazlar, beyaz eşya, küçük ev aletleri, ısıtma- soğutma ürünleri, akıllı ürünler, uydu sistemleri, yazar kasalar, dizüstü bilgisayarlar gibi çok çeşitli ürün seçeneği bulunmaktadır.

Vestel Kampanyalar

Vestel kampanyaları Vestel ürünlerinde geçerli indirimler Vestel’den alışveriş yapacak olanlar açısından büyük fırsat sunuyor.

Kampanyalar ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın

 

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