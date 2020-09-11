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Aktüel "Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu" yarın düzenlenecek
Aktüel

"Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu" yarın düzenlenecek

Yeniakit Publisher
2020-09-11 14:45:37 -
"Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu" yarın düzenlenecek

ANKARA (AA) - Adalet Bakanlığınca, Türkiye demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yerini alan 12 Eylül 1980 darbesinin 40. yılı dolayısıyla, yarın Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda "Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu" düzenlenecek.

Sempozyumun ilk oturumu, "Türkiye'nin Demokrasi Tarihi ve Darbeler", ikinci oturumu ise "Türkiye'de Darbe Dönemi Yargılamaları ve Demokrasiye Etkileri" başlıklarını taşıyacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması beklenen sempozyum, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yapılan ilk program olacak.

Öte yandan, sempozyuma, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski başbakanlardan Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz'ın da davet edildiği öğrenildi.

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