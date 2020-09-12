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Aktüel Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu başladı
Aktüel

Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu başladı

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen sempozyuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve eski başbakanlardan Tansu Çiller de katılıyor - Sempozyum kapsamında "Türkiye'nin Demokrasi Tarihi ve Darbeler" ve "Türkiye'de Darbe Dönemi Yargılamaları ve Demokrasiye Etkileri" başlıklı oturumlar düzenleniyor

Yeniakit Publisher
2020-09-12 14:44:35 -
Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu başladı

İSTANBUL (AA) - Adalet Bakanlığınca, Türkiye demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yerini alan 12 Eylül 1980 darbesinin 40. yılı dolayısıyla düzenlenen Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu başladı.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki sempozyuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve eski başbakanlardan Tansu Çiller de katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir konuşma yapacağı sempozyumun açılışının ardından 2 oturum düzenlenecek.

Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun moderatörlüğünde yapılacak "Türkiye'nin Demokrasi Tarihi ve Darbeler" başlıklı ilk oturumda, Prof. Dr. Naci Bostancı, Prof. Dr. Haluk Alkan ve Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Prof. Dr. Burhanettin Duran'ın moderatörlüğünde düzenlenecek "Türkiye'de Darbe Dönemi Yargılamaları ve Demokrasiye Etkileri" başlıklı ikinci oturumda Prof. Dr. Emine Güney Naskali, Prof. Dr. Mahmut Koca, Av. Dr. Hüseyin Aydın ve Dr. Oğuzhan Bilgin yer alacak.

Sempozyum, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yapılan ilk program olma özelliği taşıyor.

Bu arada, program öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan adayı gezdi. Erdoğan'a eski başbakanlardan Çiller de eşlik etti.

Programın açılışında, "Türkiye'nin vesayetten demokrasiye yolculuğunu" anlatan kısa film gösterildi.


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