Vesayetçinin avukatı olmak zor iş: Nasıl kıvıracağını kendisi de bilmiyor!

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İfadesinde, "Ben 63 yaşındayım. Bu şartlar altında bağışıklık sistemim düşecektir. Covid olma ihtimalimiz çok yüksektir. Bu nedenlerle Cumhuriyet savcılığının gözaltı süresinin uzatılması talebinin reddine karar verilmesini talep ediyorum." diyerek sağlık sorunlarını öne süren Türker Ertürk'ün avukatı Ayhan Yıldızel, yazılı bir açıklamada bulundu.

'Amirallerin tamamı ile görüşme olanağı buldum'

Darbe imalı gece yarısı bildirisinin metin yazarının birden fazla kişi olduğunu söyleyen Yıldızel, "Değerli Sınıf Arkadaşım Türker Ertürk’ün avukatı olarak Ankara’da bulunduğum 8 Nisan 2021 günü, gözaltında bulunan Amirallerin hemen tamamı ile görüşme olanağı buldum. Burada yazacaklarım kendileri ile yaptığım görüşmelerden edindiğim bilgileri kapsamaktadır." dedi.

'Gereksiz polemik'

Metin üzerinde 10 gün çalışıldığını söyleyen Yıldızel, hazırlığı tamamlanan metnin yayımlanmak üzere Veryansın Tv'ye gönderildiğini ifade ederek, amiral eskilerinin darbe imasında bulunmadıklarını yineledi: "Tüm tartışmalar konuyu özünden uzaklaştırmak ve gereksiz polemik yaratmak dışında bir amaca hizmet etmemektedir."

"Metnin tamamını okuyarak anlamayanlar 'darbe iması' diyor"

Türker Ertürk'ün avukatı Yıldızel, şöyle devam etti:

"Yayınlanan metinle ilgili yorum yapan ve görüş bildiren kişi ve kuruluşların büyük çoğunluğunun metnin tamamını anlayarak okumadıkları anlaşılmaktadır. Bu metinden bir darbe çağrısı çıkarabilmek olası değildir. Metin iki ana görüşü (Montrö Sözleşmesinin değişmezliğine duyulan hassasiyeti ve FETÖ saldırısından büyük zarar gören Deniz Kuvvetlerimizin benzer tehditlerle karşılaşabilme ihtimalinden duyulan kaygıyı) ifade etmektedir."

'Saatine bağlı tartışmalar akıl tutulmasıdır'

"Duyurunun iki ana fikrinin Cumhurbaşkanı tarafından da paylaşıldığı bir metnin içinden nasıl bir darbe çağrısı ya da iması çıkarılacağı dayanaksız bir iddianın ötesine geçemez. Bir diğer tartışma konusu da bildirinin yayınlanma saatidir, metnin içeriği ele alınmadan yayın saatine bağlı olarak bir darbe çağrışımı yapabilmek ancak bir akıl tutulmasının işareti olabilir."