Vesayetçi Kemal zıvanadan çıktı

Hakkı Bilir İstanbul

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘erken seçim zorbalığı’ kabul edilmeyince çok kirli bir siyaset anlayışını sahnelemeye başladı. Önce öğretmen, doktor, çiftçi ve işçilere hakaret eden akabinde ise üst düzey bürokratları ‘kanun dışına çıkmış memurlar’, ‘Bu size son çağrım’ sözleriyle tehdit eden Kılıçdaroğlu şimdi de ziyaret kılıfıyla devletin kurumlarını basıyor. Geçtiğimiz haftalarda Merkez Bankası’ndan istediği randevu talebi kabul edilen, basın mensuplarına açıklama yaparken de ziyareti ‘hesap sorma’ şovuna çeviren Kılıçdaroğlu’nun, aynı kirli oyunu TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) üzerinden sahnelemesine müsaade edilmedi. Stratejistler ve gazeteciler, Kılıçdaroğlu’nun devletin kurumlarını eski dönemlerdeki gibi vesayetleri altına almaya çalıştığına dikkat çekti.

Hedef iktidar

ASSAM Satratejisti Ersan Ergür, “15 Temmuz öncesinde bazı devlet kurumlarında işler yavaşlamıştı. Amaç iktidarın zafiyet içerisinde olduğunu göstermekti. Halka güvensizlik aşılamaktı. Ama amaçlarına ulaşamadılar. Bu baskın temalı ziyaretlerde de amaç aynı. İktidarın kamu kurumları üzerindeki gücünü sekteye uğratmak, zafiyet algısı oluşturmak ve işleyişi aksatmak yatıyor. Feraset sahibi milletimiz ve bürokratlarımız buna müsaade etmeyecektir” dedi. Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’nin zafer yürüyüşünü engellemek istediğine dikkat çeken Ergür, “Temel amaç kurumlar üzerinden vesayet oluşturmak. Türkiye bugün uluslararası sahada büyük bir mücadele veriyor. İçte bu tarz nifak adımları atılarak o mücadele de by pass edilmek isteniyor” ifadelerini kullandı.

Baskı kabul edilemez

Gazeteci yazar Murat Özer, “Kılıçdaroğlu kendi adına değil vesayet odakları adına hareket ediyor. Kurumları baskı altına alarak işlemez hale getirmek ve iktidarı acziyet içerisinde göstermek istiyor. Bu sayede siyasi rant elde etmek gayretinde. Büyükelçilere mektup yazarak, Türkiye’ye yatırım yapanı cezalandırırız açıklamasını da bu minvalde değerlendirmek gerek” şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu’nun siyasetinin yanlış olduğunu vurgulayan Özer, “Önce hakaret dili, sonra tehdit ve şimdi de baskın. Bunlar Türk siyasi tarihinde olmayan şeyler. Buradan siyasi bir ikbal devşirmeye çalışmak ise başlı başına bir garabet” dedi.

Fetöcüler gibi TÜİK’in kapısına dayandı

17-25 Aralık yargı darbe girişimleri gibi devletin istatistik kurumu TÜİK’in binasına baskın yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Türkiye’nin vesayet dönemlerini hatırlattı. Bu provokasyonuyla darbeci CHP zihniyetinin hiç değişmediğini bir kez daha ispatlayan Kılıçdaroğlu, bürokratları tehdit ederek Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen şu ifadeleri kullandı: “Kapılar kapanıyor. Böylesine bir tabloyu Cumhuriyet tarihinde hiç görmedik. Türkiye İstatistik Kurumunda çalışan arkadaşların tamamı şunu unutmasınlar, hepinizin tabi olduğu yasa Devlet Memurları Kanunu’dur. Devlet memurlarına sesleniyorum görevinizi yapın. Bunu açıkça ifade edeyim, suçludur. Benim siyaset yapma anlayışım bu.”