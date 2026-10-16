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İstanbul felç olmuştu: Meteoroloji şimdi de o illeri uyardı!

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İstanbul felç olmuştu: Meteoroloji şimdi de o illeri uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ,İstanbul dahil 14 il için kuvvetli yağış uyarısı yayımladı. Özellikle İstanbul ve Kırklareli'nde yağışların etkili olması nedeniyle sel ve taşkınlara karşı dikkatlı olunması çağrısı yapıldı.

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Foto - İstanbul felç olmuştu: Meteoroloji şimdi de o illeri uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere birçok il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen yağışların, İstanbul'un özellikle Avrupa Yakası'ndaki kuzey ilçeleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların cumartesi günü İstanbul genelinde ve Kırklareli çevrelerinde etkisini sürdürmesi beklenirken sel, su baskını ve heyelan riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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Foto - İstanbul felç olmuştu: Meteoroloji şimdi de o illeri uyardı!

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin çok bulutlu, İzmir, Manisa, Aydın ve Şanlıurfa dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz, Kırklareli kıyıları, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Antalya, Ankara, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı ve Çorum çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerimizde mevsim normallerinin altında, yurdun doğu kesimlerinde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Foto - İstanbul felç olmuştu: Meteoroloji şimdi de o illeri uyardı!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara bölgesinde devam eden yağışların, İstanbul'un özellikle Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçeleri ile Kırklareli'nin kıyısında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak Cumartesi (17.10.2026) günü İstanbul il geneli ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olarak devam etmesi beklenmektedir. 14 Ekim tarihinde gerçekleşen şiddetli yağışların sebep olduğu olumsuz şartların halen devam ettiği göz önüne alındığında sel, su baskınları, yıldırım ve heyelan riski taşıyan yeni yağışlı sisteme karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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Foto - İstanbul felç olmuştu: Meteoroloji şimdi de o illeri uyardı!

Batı Karadeniz'de görülecek yağışların Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Mersin ve Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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