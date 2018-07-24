Vertigo hastalığı nasıl anlaşılır?

VERTİGO TİPLERİ

Denge kaybının kaynağına göre vertigo 2 bölümde incelenir.

İç kulaktan kaynaklanan periferik vertigo

Santral sinir sisteminden kaynaklanan vertigo

VERTİGONUN BELİRTİLERİ

Tıbbi anlamda; vertigo, baş dönmesinin belirli bir türüdür. Hastanın, çevresinde hiçbir hareket olmasa bile başı dönebilir ve denge kurmakta zorlanabilir. Baş dönmesinin nedenine bağlı olarak, baygınlık ve yer kayıyormuş hissi, kulaklarda çınlama, mide bulantısı, kusma ve gözlerde kararma da vertigoya eşlik edebilir.

PERİFERİK VERTİGO

Bu tip vertigonun nedeni iç kulaktan kaynaklanır. Periferik vertigoya; benign paroksismal pozisyonel vertigo, labyrinthitis, Meniere hastalığı (estibüler nörinit,) diğer iç kulak rahatsızlıkları ve ilaç toksisitesi neden olabilir.

BPPV (Benign paroksismal pozisyonel vertigo ) Pozisyona bağlı vertigo en çok karşılaşılan tipidir. İç kulaktaki kristallerin hareketlerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 1 dakikadan daha az süreyle ve başın hareketlerine göre baş dönmesi görülür.

Meniere hastalığı da iç kulak kaynaklı vertigoya neden olur. Çınlama, duyma kaybı, ve basınç hissine neden olur. Kulak içindeki yüksek basıncı, 24 saate varan baş dönmesi atakları takip eder.

Labyrinthitis ise orta kulaktaki krınik iltihapların, iç kulak bölgesine yayılması sonucunda oluşur.

İç kulak bölgesinde tümör veya sinirleri etkileyen hastalılar da vertigoya neden olabilir.

SANTRAL VERTİGO

Merkezi sinir sistemindeki, denge merkezini etkileyen çeşitli durumların sonucunda oluşan baş dönmeleri bu kategoride incelenir. Baş dönmesini, konuşma ve görme fonksiyonlarında kayıp, şuur kaybı ve felç takip edebilir. Boyun hastalıkları ve diğer sistemik hastalıklar da vertigoya neden olabilir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.