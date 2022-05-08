Verona-Milan maçı ne zaman hangi kanalda? Milan maçı CANLI İZLE
İtalya Serie A'nın 36.haftasında Hellas Verona ile Milan karşı karşıya gelecek. Peki, Milan maçını hangi kanal veriyor?
İtalya Serie A'nın 36.haftasında Hella Verona sahasında Milan'ı onuk edecek. Peki, zorlu maç hangi kanalda?
Verona-Milan maçı ne zaman hangi kanalda? Milan maçı CANLI İZLE
Hellas Verona 8 Mayıs Pazar akşamı TSİ 21.45'de Milan'ı konuk edecek. Stadio Marc'Antonio Bentegodi'de oynanacak mücadeleyi S Spor naklen yayımlanacak.
Milan çıktığı 35 maçta 77 puan topladı. Verona ise 52 puana sahip ve 9.sırada yer alıyor.