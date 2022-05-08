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Spor Verona-Milan maçı ne zaman hangi kanalda? Milan maçı CANLI İZLE
Spor

Verona-Milan maçı ne zaman hangi kanalda? Milan maçı CANLI İZLE

İtalya Serie A'nın 36.haftasında Hellas Verona ile Milan karşı karşıya gelecek. Peki, Milan maçını hangi kanal veriyor?

Yeniakit Publisher
2022-05-08 12:08:00 -
Verona-Milan maçı ne zaman hangi kanalda? Milan maçı CANLI İZLE

İtalya Serie A'nın 36.haftasında Hella Verona sahasında Milan'ı onuk edecek. Peki, zorlu maç hangi kanalda?

Verona-Milan maçı ne zaman hangi kanalda? Milan maçı CANLI İZLE

Hellas Verona 8 Mayıs Pazar akşamı TSİ 21.45'de Milan'ı konuk edecek. Stadio Marc'Antonio Bentegodi'de oynanacak mücadeleyi S Spor naklen yayımlanacak.

Milan çıktığı 35 maçta 77 puan topladı. Verona ise 52 puana sahip ve 9.sırada yer alıyor.

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