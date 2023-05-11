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Siyaset “Verin yetkiyi, görün etkiyi”; yalan mı?
Siyaset

“Verin yetkiyi, görün etkiyi”; yalan mı?

Yeniakit Publisher
2023-05-11 10:25:00 -
"Verin yetkiyi, görün etkiyi"; yalan mı?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "“Verin yetkiyi, görün etkiyi”; yalan mı?" başlıklı yazısı...

Gelecek Partisi'nin gazetesi Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bu kardeşinize, verin yetkiyi, görün etkiyi" dediğini ve bu sözün unutulduğunu ileri sürdü.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, söz konusu habere cevap verdi. Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Karar gazetesinde manşet..

“Milletin derdi ne, biz neyi konuşuyoruz!”

Derler ki arkadaşlar..
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“Seçime 4 gün kala, vatandaşın gerçek sorunları konuşulamaz hale geldi.”

Derler ki, “İktidarın muhalefete yönelttiği birbirinden tuhaf suçlamalar gündemi işgal etti!”

Açık sözlüyüm..

Kaçamak cevapları sevmem..

Bir bakış açısına, bir eleştiri açısına kendim inanmıyorsam, karşımdakine söylemeyi doğru bulmam.. Dahası,

“Şunlar işime gelmiyor, onlara cevap veremiyorum. O topa girmeyeyim.. Ama karşı tarafın yumuşak karnı şu noktada ortaya çıkıyor.. Sürekli oraya çalışayım. Karşı atakları es geçip, maçı rakip tarafın sahasında oynayayım” taktiğinin, futbol maçında değerli olsa da, siyasi tartışmalarda, düşünce farklılıklarında, ahlaksızca bir metod olduğunu düşünürüm.. Dürüst olmalıyız, samimi olmalıyız. Her eleştiriyi cevaplamalı, her ihtilaflı noktaya açıklık getirmeli, getirebilmeliyiz.

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