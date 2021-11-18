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Teknoloji Verimliliğin anahtarı dijital kütüphanede
Teknoloji

Verimliliğin anahtarı dijital kütüphanede

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ‘Dijital Verimlilik Kütüphanesi’ni hayata geçirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 22:20:00 -
Verimliliğin anahtarı dijital kütüphanede

Bakanlığın Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan kütüphane, verimlilikkutuphanesi.sanayi.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı. Verimlilikle ilgili farkındalığı artırmanın amaçlandığı dijital platformda süresiz yayınlar ücretsiz olarak sunuluyor. ‘Süresiz Yayınlar’ başlığı altında, 1963 yılından bu yana basılan, verimlilik konulu 700’ü aşkın eser yer alıyor. Eserler kitaplar, çeviriler, kongre ve sempozyum kitapları, araştırma ile sektör raporları gibi birçok türde eseri kapsıyor. Bakanlığın aylık yayımladığı ‘Anahtar’ ile üç ayda bir yayımladığı ‘Verimlilik’ dergisi de dijital kütüphanede erişime açılan kaynaklar arasında bulunuyor.

Etki analizi çalışması

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın merkez birimleriyle bağlı, ilgili ve koordinasyonundan sorumlu olduğu kurumlar tarafından verilen teşviklerin hem ekonomik hem sosyal hem de kültürel tesirleri Etki Analizi çalışmalarında değerlendiriliyor. Böylelikle hem kullanılan kamu kaynaklarının hesap verebilirlik mekanizmasının güçlendirilmesi hem de programların gözden geçirilerek geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamdaki çalışmaların özet raporları da ‘Dijital Verimlilik Kütüphanesi’nde bulunuyor.

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