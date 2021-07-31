Veriler güçlü büyümeyi işaret ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ‘Enflasyon Raporu 2021-III’ bilgilendirme toplantısında önemli mesajlar verdi. Kavcıoğlu, 2021’in ilk çeyreğinde milli gelirin yüzde 7 arttığını hatırlatarak, “İktisadi faaliyet bu dönemde geçmiş öngörülerimize paralel gücünü korudu. Büyümede sürükleyici iç talep oldu” dedi.

İhracat üretimi destekledi

Kavcıoğlu, “Üretim yönünden baktığımızda ilk çeyrekte büyümeye en yüksek katkı sanayi ve hizmet sektörlerinden geldiğini anlıyoruz” diye konuştu. İktisadi faaliyetin yılın ikinci çeyreğinde de gücünü koruduğunu belirten Kavcıoğlu, şunları kaydetti: “Nisan-mayıs döneminde sanayi üretimi artışı bir miktar ivme kaybetti. Ciro endeksleri, bunun salgın tedbirleri ve finansal koşullardaki sıkılaşmaya bağlı yurt içi talep kaynaklı olduğunu; dış talebin ise sanayi üretimini desteklediğini ortaya koyuyor. Ayrıca başta taşıt olmak üzere bazı sektörlerde yaşanan tedarik kısıtlarının da bu dönemde üretimi sınırladığını gözlemliyoruz.”

Hizmet sektörü sürükleyici

Kavcıoğlu, güven endekslerinin hem haziran hem de temmuzda arttığını anımsattı. Bu toparlanmada hizmetler sektörünün önemli rol oynadığını vurguladı. Tam kapanma dönemi sonrasında kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesiyle hizmetlere yönelik harcamalarda yükseliş görüldüğünü dile getiren Kavcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Toparlanma, salgından en çok etkilenen hizmetler sektörü kalemlerinde daha kuvvetli olsa da faaliyet haziran ayı itibarıyla salgın öncesi seviyelerin halen altında bulunuyor. Takip ettiğimiz veriler, ikinci çeyrekte büyümenin baz etkisiyle oldukça yüksek bir oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor. Yılın ikinci yarısında da iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle büyümeye devam edeceğini tahmin ediyoruz. Talepteki bu dengelenme, cari denge, enflasyon ve istihdam üzerindeki olumlu etkilerinden ötürü önem arz ediyor.”

Tahmin güncellendi

Kavcıoğlu, enflasyon tahminlerini de paylaştı. Kavcıoğlu, “2021 sonu enflasyon tahminini 1.9 puanlık güncellemeyle yüzde 12.2’den yüzde 14.1’e çıkardık. Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 14.1, 2022 sonunda yüzde 7.8 olacağını, 2023 sonunda ise orta vadeli hedef olan yüzde 5 seviyesine gerileyeceğini öngörüyoruz” açıklamalarını yaptı.

Sıkı duruşu koruyoruz

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, para politikasındaki sıkı duruşlarını koruduklarını bildirdi. Kavcıoğlu, “Küresel finansal koşullardaki dalgalanmalar, gelişmekte olan ülkeler üzerinde daha fazla risk oluşturuyor. Bu nedenle sıkı para politikası duruşunun enflasyondaki düşüşü sağlama önceliği doğrultusunda kararlılıkla sürdürülmesi, söz konusu dalgalanmalara karşı önemli bir tampon işlevi görmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Umudumuz artıyor

Kavcıoğlu, ekonomistler ile gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Kavcıoğlu, “Faiz konusunda herhangi bir adım atılacak mı” sorusunu “Faiz artırımı veya indirimi konusunda bir ifademiz olmadı. Olumlu gelişmeler enflasyonun düşeceği ve politika faizinin enflasyonun üzerinde kalacağı yönünde umudumuzu artırıyor” diye cevapladı.

Görüştüğümüz ülkeler var

Swap anlaşmaları ve dijital para çalışmalarıyla ilgili sorulara ise şöyle karşılık verdi: “Swap için görüştüğümüz ülkeler var, inşallah yakında yeni anlaşmalar olduğunda hepiniz duymuş olacaksınız. Şu anda ortada tarih veya tutar yok. Tüm dünya merkez bankalarıyla görüşüyoruz, ticaret açığı verdiğimiz ülkelerle ilgileniyoruz. Dijital paralarla ilgili çalışmalarımız aynı yoğunlukta devam ediyor. Eylül ayından sonra pilot uygulamaya başlayacağız, açıklama yapacağız, yoğun ve ciddi bir şekilde çalışma devam ediyor.”