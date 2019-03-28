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Vergili, mahalle toplantılarına Üniversite Mahallesi ile devam etti

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında mahalle toplantılarına Üniversite Mahallesi ile devam etti.

28 Mart 2019 Perşembe 15:04
Vergili, mahalle toplantılarına Üniversite Mahallesi ile devam etti

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında mahalle toplantılarına Üniversite Mahallesi ile devam etti.


Üniversite Mahallesinde gerçekleştirilen mahalle toplantısında bir konuşma yapan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, “Belediye Başkanı Adayları yollara çıkmış ve Karabük’ü bize anlatmaya çalışıyor. Bir tane adayımız AK Parti’nin adayı Burhanettin Uysal 3 yıl milletvekilliği yaptı. Ama bu 3 yıl süreden kesinlikle bahsedemiyor. Bu 3 yıllık dönemde kendisi ne caddelerde göründü, ne sokaklarda göründü, ne de Karabük’ün hayrına bir çivi çaktı. 2 tane icraatı var. Ben size yaptığı 2 tane icraatı anlatayım. Bir tanesi üniversitedeki stadyum. Bu stadyuma 20 trilyon lira para harcadı. Sırf reklamını yapabilmek için üstüne ay yıldız taktı ve buna da 9 trilyon harcadı. Sonra stadyum kaydı, kullanılamaz hale geldi üniversite tekrardan 21 trilyon lira daha para harcadı. Diğer bir iş ise Karabük ile ilgili hiç bir icraat yapmadığı gibi yalnız mecliste milletvekilliğinden sonra 2 maaş alabilmesi ile ilgili kanun çıkarttı. Tek yaptığı icraat budur” dedi.


İYİ Parti Adayı Dursun Altıparmak hakkında da konuşan Vergili, “Her şeyi güzel güzel anlatıyor. İşçi ile ilgili anlatıyor, Organize Sanayi ile ilgili anlatıyor. Yapmış olduğu üç tane iş var. Bir tanesi rant uğruna 200 Evler gibi bir beton yığınını ortaya çıkarttı. Orada ağaç dikmek için bir metre kare dahi yer yok. Rantiyeciler ile beraber çalışmışsın, bir beton yığını ortaya çıkarmışsın. Diğer bir olayı anlatayım. 1990 senesinde ben Ticaret Odası Başkanı’ydım. Karabük için çok önemli kararlar aldım. Bunlardan bir tanesi Organize Sanayi idi. Müracaatını ben yaptım ve 1992’de Bakanlar Kurulu tarafından tastiklendi ve ben Ticaret Odası Başkanlığını bıraktım. Kendilerine bir tavsiyede bulundum. Hamzalar’dan 3 Evler’e kadar Organize Sanayi ilan edin, büyük fabrikalar gelsin dedim. Ne yaptı? 3-5 adama menfaat sağlamak için dağın tepesine Organize Sanayi yaptı. Sonra ne oldu? 2008 senesinde çıktım Organize Sanayi’ye bir tane yoğurt fabrikası var, bir tane de sucuk fabrikası var, elektrik yok. 17 trilyon liraya elektrik indirme tesisi yaptım ve devlete hibe ettim. Şuanda orada 25-26 fabrika var. 2000 arkadaşımız da ekmek yiyor. Hala Organize Sanayi’den anlatıyor, Organize Sanayi’nin arıtmasından anlatıyor. Organize Sanayi’nin arıtması dediğin zaman Organize Sanayi’sinin içerisinde 2000- 3000 tane iş yeri olur, 20-30 bin kişi ekmek yer. Diğer bir icraatı da Kares gibi bir beton yığınını Karabük’ün ortasına koydu. Kares 20 sene bitmedi. 2009 senesinde biz göreve geldiğimiz zaman yönetime buranın bitirme tarihini bize verin demeseydik 20 sene daha orası bitmezdi” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 15:04
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