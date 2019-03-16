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Vergili: Belediye başkanı olmaya değil, devlete iş vermeye geliyor

Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, AK Parti Belediye Başkan Adayı Prof.Dr. Burhanettin Uysal için “Belediye başkanı olmaya değil, devlete iş vermeye geliyor” dedi.

16 Mart 2019 Cumartesi 11:29
Vergili: Belediye başkanı olmaya değil, devlete iş vermeye geliyor

Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, AK Parti Belediye Başkan Adayı Prof.Dr. Burhanettin Uysal için “Belediye başkanı olmaya değil, devlete iş vermeye geliyor” dedi.

 

Seçim çalışmaları kapsamında gittiği her mahallede büyük bir ilgi gören Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili Esentepe Mahallesinde coşkulu ve heyecanlı bir kalabalık tarafından meşaleler ve tezahüratlar ile karşılandı.

 

Esentepe Mahallesinde gerçekleştirilen mahalle toplantısında Başkan Vergili’ye Milliyetçi Hareket Partisi Karabük İl Başkanı Dr. Adem Kar, Milliyetçi Hareket Partisi Karabük Merkez İlçe Başkanı Abdurrahman Meşe, Milliyetçi Hareket Partisi Karabük Kadın Kolları Başkanı Reşide Yıldırım ve parti üyeleri eşlik etti.

 

Başkan Rafet Vergili 10 yıldır belediye başkanlığı görevini yürüttüğünü belirterek, “Allah’a şükürler olsun ki kimseyi birbirinden ayırmadan, adalet terazisini en ufak oynatmadan, belediyenin içine rüşveti sokmadan, sizlerden aldığım her kuruşu sizlere hizmet vererek geri çeviren bir Belediye Başkanı olarak görevime devam ediyorum. 2009 senesinde seçilme şansı en düşük Belediye Başkanı adayı olarak ben gösteriliyordum. Ama Cenab-ı Allah bana Karabük’e hizmet etmeyi nasip etti. Göreve geldiğim gün belediyenin elektrikleri kesilmişti, işçi maaşını ve ikramiyelerini alamıyordu. Biz görece geldik ve Karabük Belediyesi’ni Türkiye’nin en zengin belediyesi haline getirdik. O dönemler açıklamış olduğum projeler ile ilgili "yapamaz, yalan söylüyor, yıldızları gökten indiriyor" diye propaganda yapıyorlardı. Allah’a şükürler olsun ki söylediğim her sözü yerine getirdim” dedi.

 

“Belediye başkanı olmaya değil, devlete iş vermeye geliyor”

 

“Kesintisiz ulaşım Soğuksu Mahallesinden başlayacak 3 tane alt geçit, 3 tane üst geçit ile Karabük’ün trafik problemi tamamen bitmiş olacak” diyen Vergili, şunları söyledi: “Şimdi bazı arkadaşlar bu devlet programıdır diyor. Kendileri Belediye Başkanı olmaya değil devlete iş vermeye geliyor. Terminalin önünde bir üst geçit yapılmadı ve orada en az 20 tane vatandaşımız öldü. Bunu kim yapacak kavgası sebebiyle 20 vatandaşımız vefat etti. 2009 senesinde geldi Karabük Belediyesi en güzel şekilde üst geçidi oraya yaptı. Bunun dışında bir tane Sağlık tarama Merkezi dedik. Önceleri bu sağlık bakanlığının işi dediler sonra kendi programlarına aldılar. Biz muazzam bir Sağlık Tarama Merkezi yapacağız ki tomografi ve röntgen sıralarında hiç bir vatandaşımız beklemeyecek. Belediye hiç bir ücreti almadan bu hizmeti verecek. Bu projenin parası da, yeri de hazır. Sonra gençlerimizle ilgili bir Bilim Merkezi yapacağız. Bu Bilim Merkezi’nde çocuklarımız her türlü deneylerini yapabilecekler. Burası da Karadeniz bölgesinin tek bilim merkezi olacak. Civar vilayetlerden de burada testler görmeye çocuklarımız gelecek.”

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 11:29
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