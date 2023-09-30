Vergiden SGK’dan çalıp millete ağlıyorlar! Hem hırsızlar hem yüzsüzler

Buğra Kardan İstanbul

Servetleri dudak uçuklatan ünlüler, vergi ve prim yüzsüzü çıktı. Gelirlerine gelir ekleyen Youtuber’lar ile Influencer’ların Vergi Usul Kanunu’na muhalefet ettikleri, lüks daireleri ve otomobilleriyle dikkat çeken komedyen bozuntularının da kazançlarının epey altında prim ödeyerek emekli oldukları belirlendi. Kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden Cem Yılmaz’ın emekli aylığının 12 bin 800 lira olduğunu açıklamasının, Hamdi Alkan’ın ise “7 bin 600 lira maaşım. 40 yıldır sanat yapıyorum, bu kadar. Uygun gördüler, bu da üzücü. Şimdi benzinin fiyatını görüyoruz” sözlerinin ardından vatandaşlardan “Bu ne pişkinlik. Hem düşük prim öde hem de hükümeti yerden yere vur bu ne arsızlık” çıkışları geldi.

Şikâyetler haklı değil

Maliyeciler ve sosyal güvenlik danışmanları tarafından da “Denetimler yaygınlaşmalı. Vergi kaçıranlar da primlerini eksik yatıranlar da saptanmalı. Sanatçılar ve fenomenler yakından takip edilmeli. Yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında gereken muamele yapılmalı. Tabii şu anda EYT’den emekli olan Cem Yılmaz ve Hamdi Alkan gibi komedyenlerin maaşlarla ilgili şikâyetleri var. Bu şikâyetler haklı değil. Yılmaz da Alkan da vergi mükellefiydi, bir yere bağlı değildi. Bu iki komedyen ya da şovmen primlerini yüksek yatırsa yüksek maaş alırdı. Şu muhakkak ki holding idarecisi kadar prim yatıranlar yüksek, bakkal kadar yatıranlar düşük maaş alır. Hülâsa Yılmaz’ın da Alkan’ın da yakınıp durması yersiz” ifadeleri kullanıldı.

Bunlar goygoycu

27. Dönem TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi İbrahim Aydemir, Yeni Akit’e yaptığı değerlendirmede sanatçıların emekli maaşlarından şikâyet etmelerinin anlamı olmadığını vurguladı. Aydemir, şöyle konuştu: “EYT’den yararlanıp da aldığı emekli maaşını beğenmeyene sanatçı kavramını yakıştıramıyorum. Niye? Çünkü sanatçı toplumun dinamiklerini göz önünde tutmak, halkın değerleriyle çelişmemek durumundadır. Emekli maaşına burun kıvıran bir grup sanatçıyı görüyoruz. Bunlar 85 milyonla taban tabana zıttırlar, goygoycudurlar. Bunlar hükümeti zora sokmak, milleti galeyana getirmek için yalan üretiyorlar. Emekli maaşını yeterli bulmayan, tatava yapan 2-3 komedyen var. Bunlara ‘Hadi oradan’ denilir. Bunlara emekli maaşı gerekli değil ki. Bunlar kendilerine bağlanan emekli maaşının kat kat fazlasını bir saatte alıp harcıyorlar. Bunların amaçları başka. Amaçları hükümetin aleyhine kitlesel yapı oluşturmak. Ama olan bitenleri milletimiz biliyor. Milletimiz dünyayı ve ekonomiyi yakından takip ediyor. Ülkelerin sorunlarını görüyor. Bunlar hâlen milleti aldatacaklarını sanıyorlar. Hâlen uyanamadılar. Milletin kendilerine seçimlerde attığı tokada rağmen uyanamadılar. Edepsizlik yapıyorlar. Bunların ödedikleri, beyan ettikleri vergi tutarları araştırılmalı. Bunların otomobillerini ne kadara aldıklarına, ne kadar harcama yaptıklarına bakılmalı. Bunların vergi kaçırdıklarına dair şüpheler var.” Aydemir, hükümetin sanatçıların ve fenomenlerin vergi kaçırmalarını önlemek için gerekli önlemleri aldığına işaret etti. Aydemir, “Çok tartışılan fenomenlerle ilgili geçen dönem bir kanun çıkarıldı. Ama Türkçe’de ‘Hırsıza beyler de borçlu’ derler. Adam çalacaksa, düşük ahlaklı ise yapılacak çok şey yok. Çalanı, düşük ahlaklıyı vergi memuru kanalıyla izlemeliyiz” diye ekledi.