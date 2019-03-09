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Vergide yeni sayfa

“Üç bina dikerek Finans Merkezi olunmaz” diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, finansal araçlarla bunların dayanak varlıklarına ilişkin vergi uygulamalarında da ciddi revizyonlara gittiklerini belirtti.

09 Mart 2019 Cumartesi 09:30
Vergide yeni sayfa

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Finans Merkezi Konferansı’ndaki konuşmasında vergi sisteminde yeni bir sayfa açılacağını söyledi. Albayrak, hedefledikleri finansal mimarinin oluşturulmasında kritik öneme sahip unsurların başında, İstanbul’un güçlü bir küresel finans merkezi haline dönüştürülmesinin geldiğine işaret etti.

Bu amaçla AK Parti hükümetleri döneminde İstanbul Finans Merkezi (İFM) Projesi’ni başlattıklarını ve bu proje kapsamında birçok uygulamayı hayata geçirdiklerini belirten Albayrak, İstanbul’un uluslararası finans merkezleri arasında üst sıralarda yerini alması amacı doğrultusunda, ilerleyen dönemde de bu çalışmaların çok daha hızlanarak devam edeceğini vurguladı.

“Reform çalışması başladı”

Berat Albayrak, finansal araçlarla bunların dayanak varlıklarına ilişkin vergi uygulamalarında da ciddi revizyonlara gittiklerini dile getirerek, şu bilgileri verdi:

Tüm vergi mimarisi ile ilgili büyük bir reform çalışması eşzamanlı başladı. Vergi Konseyimizle yaptığımız toplantıda, Türkiye’deki yerli ve yabancı yatırım yapan tüm reel sektörün, küresel rekabet ikliminde çok daha avantajlı konuma geleceği, çok detaylı bir vergi reformu süreci başladı. Bu yıl içinde bununla ilgili çok somut adım atacağız, alt kırılımlarından biri de sermaye piyasaları noktasında çünkü bir Finans Merkezi, iki tuğla örmek, üç bina dikmek değil, üç bina dikerek Finans Merkezi olunmaz. Bunu tam anlamıyla tüm ayakları ile destekleyecek bir ekosistemi oluşturmak zorundasınız.

İFM kümelenme bölgelerinde, bu altyapı iyileştirmelerini her geçen gün daha da geliştiriyoruz. Bu çerçevedeki mevcut fiziki lokasyonla ilgili muhtemelen bu ay bitmeden, tüm paydaşlarla koordineli şekilde, projenin revizesi de dahil birçok açıdan, zamanlaması, bitiş tarihi, hangi kurumların gireceği, hangi kurumlarla birlikte yapı oluşması ile ilgili yol haritasını güncelleyerek İstanbul Finans Merkezi Projesi’ni 2023 yılından önce hayata geçirmeyi planlıyoruz.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 09:30
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  2. İstanbul Finans Merkezi Konferansı
  3. küresel finans merkezi
  4. AK Parti
  5. İstanbul Finans Merkezi (İFM) Projesi
  6. Berat Albayrak

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