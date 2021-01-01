Vergide e-belge uygulamaları genişliyor

2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 milyon lira ve üzeri olan ve 1 Temmuz 2020 itibarıyla e-fatura uygulamasına başlayan firmaların, 1 Ocak 2021’den itibaren e-defter uygulamasına geçmesi zorunlu olacak. Otobüs firmalarının, 1 Ocak 2021’den itibaren düzenleyecekleri biletleri ve yolcu listelerini uygulama kapsamında, e-bilet ve e-bilet yolcu listesi olarak düzenlemesi gerekecek. Bu çalışmalarla e-belge kullanan mükellef sayısının 140 binden 300 bine yükselmesi bekleniyor.