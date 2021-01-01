Vergide e-belge uygulamaları genişliyor
Gelir İdaresi Başkanlığı, kağıt ortamında düzenlenen fatura, defter ve bilet gibi çok sayıda evrakın elektronik olarak düzenlenmesine ilişkin dijital dönüşüm sürecinde son aşamaya geçiyor.
2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 milyon lira ve üzeri olan ve 1 Temmuz 2020 itibarıyla e-fatura uygulamasına başlayan firmaların, 1 Ocak 2021’den itibaren e-defter uygulamasına geçmesi zorunlu olacak. Otobüs firmalarının, 1 Ocak 2021’den itibaren düzenleyecekleri biletleri ve yolcu listelerini uygulama kapsamında, e-bilet ve e-bilet yolcu listesi olarak düzenlemesi gerekecek. Bu çalışmalarla e-belge kullanan mükellef sayısının 140 binden 300 bine yükselmesi bekleniyor.