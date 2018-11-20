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Vergide dev birleşme

Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık şirketi KPMG Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., Erdikler Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile KPMG Türkiye çatısı altında birleşiyor.

20 Kasım 2018 Salı 10:01
Vergide dev birleşme

Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık şirketi KPMG Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., Türkiye’nin köklü vergi denetimi ve danışmanlığı şirketlerinden Erdikler Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile KPMG Türkiye çatısı altında birleşiyor. KPMG Türkiye Başkanı Murat Alsan, Türkiye’de 36 yıldır faaliyet gösteren KPMG’nin bu birleşmeyle sektöründe büyüme ivmesini hızlandıracağını söyledi. Alsan, “KPMG Türkiye bu birleşmeyle sektöründe yeni bir dönem başlatacak” dedi.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 10:01
  1. KPMG Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
  2. Erdikler Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
  3. KPMG Türkiye
  4. KPMG Türkiye Başkanı Murat Alsan

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