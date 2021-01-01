Vergi yapılandırması uzatıldı mı?

Meclisteki görüşmelerden sonra vergi borcu yapılandırma Resmi Gazete'de yayımlanarak 17 Kasım 2020 itibarıyla başladı. Son başvuru tarihi 31 Aralık 2020 olarak ayarlanmıştı fakat önemli bir gelişme yaşandı. Vergi yapılandırılması uzatıldı mı? Vergi borcu yapılandırması yapmak isteyen vatandaşlar için müjdeli haber geldi.

Vergi borcu yapılandırması uzatıldı mı?

Yaşanan son önemli gelişmeye göre; vergi ve idari para cezaları için tanınan yapılandırma hakkından yararlanacak borçlular için başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay daha uzatıldı. Vergi yapılandırması son tarihi bir ay daha uzatılarak vatandaşlara müjdeli haber verildi.

Vergi ve idari para cezaları için tanınan yapılandırma hakkından yararlanacak borçlular için başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayınlanan habere göre, yapılandırmadan yararlanmak isteyenler için 31 Aralık olarak belirlenen son başvuru tarihi ile ilk taksitin ödenme süresi bir ay daha uzatıldı.