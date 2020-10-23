Vergi yapılandırması KYK borçlarını kapsıyor mu? Vergi yapılandırması nasıl olacak?
Son dakika haberi. AK Parti, vergi borçları başta olmak üzere SGK trafik ve köprü cezalarının yapılandırılması için geniş kapsamlı teklif hazırlıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, borç yapılandırmasına ilişkin olarak yeni açıklamalarda bulundu. Mehmet Muş’un borç yapılandırması haberi milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Peki borç yapılandırması KYK borçlarını da kapsıyor mu? KYK borçları yapılandırılacak mı? İşte detaylar.
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren borç yapılandırmasının müjdesine geçtiğimiz gün AK Parti grup Başkanvekili Mehmet Muş vermişi. AK Parti’nin Meclis’e sunmaya hazırlandığı yeni yapılandırma yasasının detayları da belli olmaya başlandı. Mehmet Muş’un yapılandırma olacak açıklamasından sonra KYK borçları yapılandırılacak mı? SGK borçları, vergi borçları, trafik ve köprü cezalarında yapılandırmaya gidilecek mi? Soruları sorulmaya başlanmıştı. Yeniden yapılandırmaya ilişkin olarak AK Parti grup Başkanvekili Mehmet Muş” Vergi, SGK, KYK, trafik, köprü borcu ve cezaları kapsayacak. Yapılandırılan borçlara 18 ay taksit imkanı sunulacak.” Açıklamasını yaptı. Bu açıklamadan sonra KYK öğrenim kredisi alan ve geri ödemede zorluk çeken binlerce genci sevince boğdu.
Vergi yapılandırması nasıl olacak?