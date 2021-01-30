Vergi borcu yapılandırma işlemi nasıl yapılır? 17 Ekim’de Resmi Gazete’de vergi borçlarının yapılandırılmasına yönelik karar yayımlandı. Vergi borçlarının yapılandırılma işlemi 31 Aralık 2020’de sona erecekti alınan kararla süreç bir ay daha uzatıldı. Peki, vergi yapılandırma işlemi nasıl yapılır?

Vergi yapılandırma son başvuru tarihi

Vergi yapılandırma işlemi 1 Şubat Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecek. Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi, e-devlet, vergi dairesi ve ya posta yoluyla yapılabiliyor.

Vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerini en geç 1 Mart 2021 Pazartesi gününe kadar yapmaları gerekiyor.

Yapılandırılan borçların peşin olarak söz konusu tarihine kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim olanağı sağlanacak.

Ödemeler, kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

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