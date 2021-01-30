Vergi yapılandırma ne zaman bitecek? Vergi yapılandırma başvurusu devam ediyor mu, son gün ne zaman? Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?

Vergi yapılandırma için son gün ne zaman?

Yapılandırma sürecini kaçırmak istemeyen vatandaşlar şu anda başvuruda bulunup bulunamayacaklarını merak ediyor. Başvuru süreci 30 Ocak 2021 tarihinde devam ediyor. Dolayısıyla isteyen vatandaşlar, yapılandırma başvurularını gerçekleştirebiliyorlar.

17 Şubat 2020 tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin 1 Şubat 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Vergi yapılandırması için son gün 1 Şubat 2021 olarak belirlenirken vatandaşların yine de son günü beklemeden başvuru yapmaları gerekiyor. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle başvuruların vergi dairelerine gidilmeksizin elektronik ortamda yapılması da sağlık bakımından önem taşıyor.