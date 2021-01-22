Vergi rekortmenleri açıklandı

Buna göre, Türkiye’nin 2019 yılı gelir vergisi rekortmeni isminin açıklanmasını istemezken, listenin 2’nci sırasında 70 milyon 510 bin 854 liralık vergiyle Mehmet Sinan Tara yer aldı.



Türkiye genelinde 2019 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak, 3 milyon 475 bin 38 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi. Yıllık gelir vergisi beyannameleri ile 99 milyar 579 milyon 102 bin 329 lira matrah beyan edilirken, bu tutar üzerinden 27 milyar 791 milyon 50 bin 939 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.



2019’un kurumlar vergisi rekortmeni Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını olurken, Ziraat Bankası ikinci sırada yer aldı. Türkiye Vakıflar Bankası ise 6’ncı sırada yer aldı.



Listenin 8 ve 10’uncu sırasındakiler isminin açıklanmasını istemezken, 9’uncu sırada İskenderun Demir ve Çelik AŞ yer aldı.



Listede bankacılığın yanı sıra demir ve çelik, madencilik, elektik enerjisi iletimi, giyim perakende, bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret, inşaat, sigortacılık gibi sektörlerde faaliyet gösteren kurum ve şirketler ön plana çıktı. En fazla kurumlar vergisi ödeyenler listedeki 83 kuruluş, 100 milyon liranın üzerinde kurumlar vergisi ödedi.