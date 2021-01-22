  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Vergi rekortmenleri açıklandı
Ekonomi

Vergi rekortmenleri açıklandı

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2019 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 09:45:00 -
Vergi rekortmenleri açıklandı

Buna göre, Türkiye’nin 2019 yılı gelir vergisi rekortmeni isminin açıklanmasını istemezken, listenin 2’nci sırasında 70 milyon 510 bin 854 liralık vergiyle Mehmet Sinan Tara yer aldı.

Türkiye genelinde 2019 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak, 3 milyon 475 bin 38 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi. Yıllık gelir vergisi beyannameleri ile 99 milyar 579 milyon 102 bin 329 lira matrah beyan edilirken, bu tutar üzerinden 27 milyar 791 milyon 50 bin 939 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi. 

2019’un kurumlar vergisi rekortmeni Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını olurken, Ziraat Bankası ikinci sırada yer aldı. Türkiye Vakıflar Bankası ise 6’ncı sırada yer aldı.

Listenin 8 ve 10’uncu sırasındakiler isminin açıklanmasını istemezken, 9’uncu sırada İskenderun Demir ve Çelik AŞ yer aldı.

Listede bankacılığın yanı sıra demir ve çelik, madencilik, elektik enerjisi iletimi, giyim perakende, bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret, inşaat, sigortacılık gibi sektörlerde faaliyet gösteren kurum ve şirketler ön plana çıktı. En fazla kurumlar vergisi ödeyenler listedeki 83 kuruluş, 100 milyon liranın üzerinde kurumlar vergisi ödedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mustafa Sarıgül ittifak kararını duyurdu
Siyaset

Mustafa Sarıgül ittifak kararını duyurdu

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, tüm Türkiye ile ittifak yapacaklarını belirterek, "Hiçbir bölge, mezhep, kültür farkı..
HDP’de çatlak büyüyor! Ayhan Bilgen’e cevap geldi
Siyaset

HDP’de çatlak büyüyor! Ayhan Bilgen’e cevap geldi

2 Ekim'den bu yana tutuklu bulunan ve yerine kayyum atanan Kars Belediyesi Eski Eş Başkanı Ayhan Bilgen’in yeni parti kuracağı söylemlerine ..
Skandal görüntülerle ilgili sıcak gelişme
Gündem

Skandal görüntülerle ilgili sıcak gelişme

Hazır döner paketleyen iki çalışanın maske kullanmadan etlerle oynadıkları görüntüler büyük tepkilere neden olmuştu. Tarım ve Orman Bakanlığ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay