Vergi ödemelerinde son gün ne zaman? Vergi yapılandırma ne zaman bitecek?

Vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, idari para cezaları, sigorta primleri, KYK borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Vergi yapılandırmak isteyenler açıklanan tarihler arasında vergi borç yapılandırmalarını yapabilmekte.

Bazı vergiler ile yapılandırma düzenlemelerine ilişkin taksitlerin son ödeme günü yarın. Mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla tüm vergi daireleri 2 Ağustos Pazartesi saat 19.00'a kadar açık olacak. Açıklama Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapıldı. Açıklamada motorlu taşıtlar vergisi, gelir vergisi ve bazı yapılandırmaların son ödeme gününün 2 Ağustos Pazartesi olduğu hatırlatıldı.

Yapılacak ödemeler nedeniyle vergi dairelerinde yoğunluk oluşabileceğine dikkat çekildi. Gelir İdaresi Başkanlığı, mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla mesai saatinin uzatıldığı duyuruldu. 81 ildeki vergi daireleri 2 Ağustos Pazartesi saat 19.00'a kadar açık olacak.

Vergi borç yapılandırması nasıl yapılacak?

* Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 36 aya kadar taksitler halinde ödenmesi,

* Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim yapılması,

* Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında %25 indirim yapılması,

* Taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde;

– Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılması,

– Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %12,5 indirim yapılması,

* Matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi durumunda vergilerden %10 indirim yapılması,

* Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi,

* Uygulanan hacizlerin Kanun kapsamında yapılan ödemeler nispetinde kaldırılması,

* 7256 sayılı Kanunu ihlal etmiş olanlar ve devam eden borçların yeniden yapılandırılması,

* 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması gibi çok önemli imkan ve kolaylıklar getirilmiştir. Bu imkanlardan faydalanmak için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir.