Vergi mükellefi yapılandırmadan faydalanabilir mi?

Bağkur ve SGK borç yapılandırmada başvurular edvam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK prim borçlarının yeniden yapılandırılmasında bugüne kadar 1 milyon 428 bin kişinin başvuru yaptığını, 79 milyar 24 milyon liralık borç için yapılandırma yapıldığını duyurdu. Kanuna göre, esnaf ve tarım BAĞ-KUR’lularına, 31 Ekim 2020 tarihinden önceki prim borçları için iki seçenek sunulacak. Prim borçları için iki ay içinde yapılandırma başvurusu yaptıklarında, borçları yeni kanun kapsamında yapılandırılarak bir yıldan üç yıla kadar 6, 9, 12, 18 eşit taksitler halinde ödenebilecek. Prim borcunu iki ay içinde ödemeyen veya yapılandırma başvurusu yapmayanların, primini ödemedikleri sigortalılık süreleri durdurulacak. BAĞ-KUR tescili yapıldığı halde hiç prim ödememiş kişilerin ise tüm sigortalılık süreleri durdurulacak.

Borç yapılandırma başvurusu ne zaman sona erecek?

Sigortalılık süreleri durdurulmuş kişilerin BAĞ-KUR kapsamındaki sigortalılıkları devam ediyorsa 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren sigortalılıkları tekrar başlatılacak. Bu tarihten sonraki primlerini düzenli ödemeleri gerekecek. yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 1 Şubat 2021 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek. İlk taksitini ise 31 Mart 2021 tarihine kadar ödeyebilecek.

Vergi mükellefi yapılandırmadan faydalanabilir miyim?

Prim borcu bulunan Bağ-Kurluların borçlarını 01.02.2021 tarihine kadar ödememeleri veya yapılandırma kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde, 31 Ekim 2020 tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak prim borçları silinecek. Hürriyet’ten Noyan Doğan köşesinde 2008’den önce işyerim vardı, vergimi ödüyordum, Bağ-Kura kayıtlı değildim. Vergi mükellefi olduğum için yapılandırmadan faydalanabilir miyim? sorusuna şu şekilde cevap verdi: “Yapılandırmadan Bağ-Kur prim borcu nedeniyle sigortalılık süresi dondurulan kişiler yararlanabiliyor; prim borçlarını ödeyip, sigortalılık sürelerini canlandırabiliyor. Bağ-Kura tescil olup da prim ödemeyenlerin ise sigortalılık süreleri durduruluyor. Ancak siz işyeriniz olmasına rağmen Bağ-Kura hiç kayıt yaptırmamışsınız. Dolayısıyla yapılandırmadan yararlanamazsınız.”