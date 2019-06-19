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Vergi Müfettişleri Derneği başkanını seçti

Maliye bürokrasisinin en büyük sivil toplum kuruluşlarındanVergi Müfettişleri Derneği (VMD) Genel Başkanlığı’na Özgür Kubuş yeniden seçildi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 12:08
Vergi Müfettişleri Derneği başkanını seçti

Maliye bürokrasisinin en büyük sivil toplum kuruluşlarındanVergi Müfettişleri Derneği (VMD) Genel Başkanlığı’na Özgür Kubuş yeniden seçildi. Ankara’da MEB Şura Salonu’nda yapılan ve tek listeyle gidilen VMD 28’inci Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan Özgür Kubuş güven tazeledi.



VMD 28’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı MEB Şura Salonu’nda yapıldı. Tek listeyle gidilen Genel Kurul’da Özgür Kubuş yeniden genel başkan seçildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev yapan vergi müfettişi ve yardımcılarının üye olabildiği derneğin genel merkezi Ankara’da. İstanbul, İzmir ve Adana’da şubeleri ve 25 ilde de temsilcilikleri bulunduğu belirtilen derneğin 5 binden fazla üyesi bulunduğu aktarıldı.



’’İkinci dönemimizde azimle çalışmaya devam edeceğiz’’


Derneküyelerinin oylarıyla yeniden Genel Başkan seçilen Kubuş, ’’Yarım kalan ve hayata geçirmek istediğimiz hayallerimizi gerçekleştirmek, gerçekleştirdiğimiz hayallerin daha iyisini ve daha güzelini yapmak için teveccüh gösterdiğiniz bu ikinci dönemimizde azimle çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.



Kubuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:’’Vergi Müfettişi üstadlarımızın ve meslektaşlarımızın teveccühü üzerine ben ve yönetim kurulumuz dernek yönetimine seçildik. Seçildiğimiz dönem ekibimizde hiç kimsenin dernek yönetim tecrübesi yoktu. Daha önceki yönetim kurullarının pek çoğunda bir önceki yönetimden gelen tecrübesini ve bilgisini aktaran üstad ve meslektaşlarımız olmasına rağmen, bizim yönetimimiz böyle bir tecrübeden mahrum kaldı. Yönetim kurulumuzun neredeyse ilk yılı derneğimizi, çalışanlarımızı, iktisadi işletmemizi, yayın politikamızı tanıma ve kurgulama üzerine yoğun bir mesai ile geçti. İkinci görev yılımızda ise ayrıntılarını genel kurulumuzda paylaşacağımız pek çok yeniliğe ve geliştirmeye imza attık. Mesleğimizi ve derneğimizi tanıtıcı organizasyonlar düzenledik, çalışmalar yaptık. Yönetimimiz döneminde başarılarımız varsa bu başarıların arkasındaki en büyük maddi ve manevi destekçimiz yine değerli üstadlarımız ve meslektaşlarımız olmuştur. Elbette bu süreçte hatalarımız da olmuştur. Fakat bunlardan da gerekli dersleri çıkartarak, her bir hatamızı tecrübeye dönüştürdüğümüze inanıyorum. Yola çıkarken mesleğimiz ve derneğimizin daha iyi yerlere gelmesi adına kurduğumuz hayallerin bir kısmını gerçekleştirdik. Bazı hayallerimizi gerçekleştirmeye ise iki yıllık yönetim süremiz ne yazık ki yetmemiştir. Yarım kalan ve hayata geçirmek istediğimiz hayallerimizi gerçekleştirmek, gerçekleştirdiğimiz hayallerin daha iyisini ve daha güzelini yapmak için teveccüh gösterdiğiniz bu ikinci dönemimizde azimle çalışmaya devam edeceğiz’’.



Vergi Müfettişleri Derneği Genel Merkez’inin yönetim kurulu üyeleri ve görev dağılımı şöyle: Özgür Kubuş (Genel Başkan), Tülin Doğan (Genel Sekreter), Murat Arslan (Genel Başkan Yardımcısı), Didem Çınar Erçakal (Genel Başkan Yardımcısı), Vedat Y. Öztepe (Genel Sayman), Ömer Faruk Arslan (Yönetim Kurulu Üyesi), Önal Akçay (Yönetim Kurulu Üyesi), Serkan Doğan (Yönetim Kurulu Üyesi), Mehmet Kaya (Yönetim Kurulu Üyesi)

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 12:08
  1. doğa

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