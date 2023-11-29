Vergi kaçakçılığından sonra bir de kadına şiddet! Engin Polat Dilan'ı dövüyormuş

Kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla suçlanan Dilan-Engin Polat çifti, 5 Kasım tarihinde tutuklanmıştı. Fakat haklarındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Sosyal medyada sabahtan akşama kadar her anını ve görgüsüzlüklerini paylaşan Dilan Polat, eşine çok aşık olduğunu ve eşinin ayağının altını öptüğünü söylüyordu. Dilan Polat'ın çocukluk arkadaşı da katıldığı bir programda "Dilan'ın küçükken de Engin'in çoraplarını kokladığını ve eşini hastalık boyutunda sevdiğini" söyledi.

Bu sefer ikili hakkında konuşan kişi, Dilan Polat'ın eski arkadaşı Demet Akalın oldu. Akalın, Dilan Polat'ın Engin Polat'tan şiddet gördüğünü ileri sürdü.

"Dayak yiyordu, bana geldi"

Demet Akalın, "Benim görüştüğüm zamanlarda Engin bunu dövüyordu. Buraları (kolları) mosmordu. Dayak yiyordu ve bir gün bana geldi.

Ece diye yakın bir arkadaşım vardı. Ben dedim ki 'Ben götürmeyeyim karakola sen götür. Ben olunca iş başka yerlere gider, büyür. Medyatik olmasın.'

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Dün 2. Sayfa'da hani bir hanımefendi çıktı, çocukluk arkadaşı. 'Engin'e çok aşıktı' falan filan. O başka bir sendrom, katiline aşık olan... Izdıraplarını da görmüştüm ve çok üzülmüştüm o zaman.

'Bu kadar sevdiğin adamın neler yaptığını ve senden habersiz böyle bir dünya içine seni soktuğunu bilmen bile... Benim başıma gelse bile çok kızardım.' dedi. Akalın, bu olayın 2017 yılında yaşandığını söyledi.