“Vergi indirimleri hareketliliği artıracak”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 30 Haziran’da sona erecek beyaz eşya, mobilya ve otomotivdeki vergi indirimlerinin 6 ay daha uzatılması çağrısında bulundu.

Avdagiç, “30 Haziran’da sona erecek olan beyaz eşyada sıfır ÖTV ile mobilyada yüzde 8 ve ticari araçlarda yüzde 1 KDV uygulaması süresinin 31 Aralık 2019’a kadar 6 ay daha uzatılması piyasaya önemli bir destek olur. Vergi indirimlerinin yılsonuna kadar uzatılması, üretim bantlarındaki hareketliliği artıracaktır” açıklamasında bulundu.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, hükümetin taksit sayısını artırarak oluşturduğu tüketim artışının, vergi indiriminin de uzatılmasıyla üretime pozitif yansıyacağını dile getirerek, su süre uzatımının, Ekonomi Değer Kredisi Paketi başta olmak üzere açıklanan finansman paketlerini de tamamlayacağını ifade etti.