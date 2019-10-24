Vergi indirimi ile erken emeklilikten kimler yararlanır? Engelli erken emeklilik nasıl olunur?

Vergi indirimi ile erken emekliliğe nasıl başvurulur? Vergi indirimi alarak SGK’ya başvurup emeklilik talebinde bulunmak isteyenlerin sigortalı olarak bir kurumda çalışıyor olanlar, sağlık kurulundan en az yüzde 40 engelli raporu alanlar ve vergi dairesinde vergi muafiyetine hak kazananlar vergi indirimi ile emekli olabilirler. Peki vergi indirimi erken emeklilik nasıl olunur? Vergi indirimi sorgulama nasıl yapılır? İşte vergi indirimi ile erken emeklilik haberine ilişkin detaylar.

Vergi indirimi alan kişi emekli olabilir. Sigortalı olarak çalışırken bir vergi dairesine müracaat ederek işlemlerinizi başlatabilirsiniz. Ancak vergi indirimi ile erken emeklilik için gerekli şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş vergi indirimi erken emeklilik konusunda şunları yazdı: 2008/Ekim ayından önce ilk defa sigortalı olan ve engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlandığını SGK Kanununun yürürlük tarihinden önce veya sonra tespit ettiren 4/1-a (SSK) sigortalılarına aşağıdaki şartlarda aylık bağlanmaktadır.

06/08/2003 tarihinden önce sigortalı olanlar

Belirtilen tarihten en az 12 yıl ve daha fazla sigortalılık süresi olanlar 15 yıl sigortalılık süresi 3600 prim ödeme gün sayısı,

06/08/2003 tarihinde 12 yıldan daha az sigortalılık süresi bulunanlar ise kademeli geçiş sürecindeki şartları yerine getirmeleri hâlinde yaşlılık aylığına hak kazanabilmektedir.

6/8/2003 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlar

Belirtilen tarihten sonra ilk defa sigortalı olanlardan sakatlık derecesi;

1. derecede engelliği (% 80 - %100 arasında) olanlar en az 15 yıl sigortalılık süresi ve en az 3600 prim ödeme gün sayısı,

2. derecede engelliği (% 60 - %79 arasında) olanlar en az 18 yıl sigortalılık süresi ve en az 4000 prim ödeme gün sayısı,

3. derecede engelliği (% 40 - %59 arasında) olanlar en az 20 yıl sigortalılık süresi ve en az 4400 prim ödeme gün sayısı şartlarıyla emeklilik aylığı bağlanabilmektedir. Buna göre engelli okurlarımız aşağıdaki tabloya bakarak vergi indirimi nedeniyle SGK engelli aylığına hak kazanıp kazanmadıklarını rahatlıkla öğrenebilirler.

Engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olanların Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili biriminden alacakları vergi indirim belgesini Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesine ekleyerek SGK’ya başvurmaları gerekmektedir.”

Vergi indirimi sorgulama nasıl yapılır?

Engelli vergi indirimi sorgulama sayfasına (eviss.ivdb.gov.tr) giriş yaptıktan sonra TC nosu ve soyadınızıla vergi indirimi ile ilgili başvurunuza ilişkin son durumu sorgulayabilirsiniz.