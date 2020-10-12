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Ekonomi Vergi iadesi nasıl geri alınır?
Ekonomi

Vergi iadesi nasıl geri alınır?

Vergi iadesi geri nasıl alınır? Vergi iadesi sorgulama, vergi iadesi hesaplama. Bazı vatandaşlar emlak vergisi ve kıdem tazminatından kesilen gelir vergisi iade edilmekte. Peki vergi iadesi nasıl alınır? Kimler vergiden muaf tutulur? Kimler vergi ödemez?

Yeniakit Publisher
2020-10-12 10:54:00 -
Vergi iadesi nasıl geri alınır?

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) aldıkları maaş haricinde başka bir gelire sahip olmayan emekli, şehit ve gazi yakınları ile özürlü vatandaşlar vergi ödemelerinden muaf tutulmakta. Emlak vergisinden muaf olmasına rağmen vergi ödemesini gerçekleştirmiş vatandaşlar ödedikleri vergiyi gedi alabilmektedir. Vergi vermemesi gerekenler ödedikleri vergiyi geri almak istemeleri durumuda evlerinin bulunduğu il ve ilçelerdeki belediyeye dilekçe ile başvuruda bulunmaları durumunda ödedikleri vergilerin iadesini alabilmekteler. Vergi iadesini 5 yıl içerisinde başvuru yapanlar alabilmekte. Aynı şekilde kıdem tazminatı vergi kesintisi iadesi de geri alınabilmekte.

Kıdem tazminatı gelir vergisi kesintisi nasıl geri alınır?

Kıdem tazminatından gelir vergisi kesintisi yapılanlar iade almak için 27 Mart 2018'den önce işten anlaşarak ayrılanlar kıdem tazminatı gelir vergisi kesintisi iadesinden yararlanacak. Verginin kesildiği tarihten sonra 5 yıl içerisinden başvuruda bulunmuş olanlar vergi iadesini geri alabilecekler. 

Vergi kesintisi iadesine nasıl başvurulur?

Vergi kesintisi iadesi almak için başvuruda bulunmak isteyenler iade talebi dilekçisini doldurmak durumundalar. Vergi kesintisi iade dilekçe formuna İnteraktif Vergi Dairesi internet sitesi üzerinden ulaşmak mümkün. 

Vergi kesintisi iade dilekçe formu nasıl doldurulur?

Kimler vergi iadesi alır?

Vergi indirimi ne kadar?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı vergi indirimine yönelik broşürde vergi indirimlerinin ne kadar olacağına ilişkin bilgilere de yer verdi. Bu bağlamda mükellefin aldığı vergi cezalarına yönelik uzlaşma sağlanması durumunda vergi cezalarında belirli oranda indirim söz konusu olabilecek. Vergi cezalarında indirim yapılmasından sonra kalan vergi borçlarının ödenmesinin olanak sağlanacak.

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