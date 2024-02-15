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Ekonomi Vergi gelir tahsilatında rekor rakam
Ekonomi

Vergi gelir tahsilatında rekor rakam

Yeniakit Publisher
2024-02-15 19:53:00 -
Vergi gelir tahsilatında rekor rakam

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin ocak ayı bütçe dengesini açıkladı. 2024 yılı Ocak ayı vergi gelirleri tahsilatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 104,6 oranında artarak 517 milyar 201 milyon TL'ye ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin ocak ayı bütçe dengesini açıkladı.

2024 yılı Ocak ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 768 milyar TL, bütçe gelirleri 617,2 milyar TL ve bütçe açığı 150,7 milyar TL oldu.

Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 646,9 milyar TL ve faiz dışı açık ise 29,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bütçe Dengesi: 150 milyar 719 milyon TL açık

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, merkezi yönetim bütçesi 2023 yılı Ocak ayında 32 milyar 243 milyon TL açık vermiş iken 2024 yılı Ocak ayında 150 milyar 719 milyon TL açık verdi.

2023 yılı Ocak ayında 10 milyar 883 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2024 yılı Ocak ayında 29 milyar 626 milyon TL faiz dışı açık verildi.
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Bütçe Giderleri: 767 milyar 968 milyon TL

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak ayı itibarıyla 767 milyar 968 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 121 milyar 93 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 646 milyar 875 milyon TL oldu.

2024 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 11 trilyon 89 milyar 37 milyon TL ödenekten Ocak ayında 767 milyar 968 milyon TL gider gerçekleştirildi.

Geçen yılın aynı ayında ise 321 milyar 320 milyon TL harcama yapıldı. Ocak ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 139 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 5,7 iken 2024 yılında yüzde 6,9 oldu.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 115,7 oranında artarak 646 milyar 875 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 6,1 iken 2024 yılında yüzde 6,6 oldu.

Bütçe Gelirleri: 617 milyar 249 milyon TL

Merkezi yönetim bütçe gelirleri ocak ayı itibarıyla 617 milyar 249 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 517 milyar 201 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 88 milyar 57 milyon TL oldu. 2024 yılı Ocak ayı bütçe gelir gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer aldı.

2023 yılı Ocak ayında bütçe gelirleri 289 milyar 78 milyon TL iken 2024 yılının aynı ayında yüzde 113,5 oranında artarak 617 milyar 249 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin ocak ayı gerçekleşme oranı 2023 yılında yüzde 5,9 iken 2024 yılında yüzde 7,3 oldu.

Vergi gelir tahsilatında rekor rakam

2024 yılı Ocak ayı vergi gelirleri tahsilatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 104,6 oranında artarak 517 milyar 201 milyon TL'ye ulaştı.

Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 5,9 iken 2024 yılında yüzde 7 oldu.

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