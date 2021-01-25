Vergi ertelemesi hangi sektörde oldu? Hangi işletmelerin vergi ödemesi ertelendi?
Vergi ödemesi ne kadar ertelendi? Korona salgını nedeniyle çok sayıda işletme faaliyetlerine ara verdi. Kafe ve restoranların açılmasına yönelik taleplerin bir hayli olduğu biliniyordu. Gelen son dakika haberine göre, çok sayıda iş yerleri vergilerini ileriki bir tarihte ödeyecek. Çünkü alınan kararlara göre işletmelerin vergi ödemeleri ertelendi. Peki vergi ertelemesi hangi sektörde oldu? Hangi işletmelerin vergi ödemesi ertelendi?
İçişleri Bakanlığında alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine-faaliyetlernin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler itibariyle mücbir sebep hali ilan edilmesi nedeniyle vergi ödemeleri ertelendi. Karar 1 Aralık 2020'den itibaren geçerli olurken, bu işletmeler mücbir sebep hali kalktıktan 26 gün sonra vergi beyannamesi vermeye başlayacak.