Vergi ödemesi ne kadar ertelendi? Korona salgını nedeniyle çok sayıda işletme faaliyetlerine ara verdi. Kafe ve restoranların açılmasına yönelik taleplerin bir hayli olduğu biliniyordu. Gelen son dakika haberine göre, çok sayıda iş yerleri vergilerini ileriki bir tarihte ödeyecek. Çünkü alınan kararlara göre işletmelerin vergi ödemeleri ertelendi. Peki vergi ertelemesi hangi sektörde oldu? Hangi işletmelerin vergi ödemesi ertelendi?