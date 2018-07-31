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Vergi daireleri yapılandırma için 23.59’a kadar mesai yapacak

Vergi daireleri, yeniden yapılandırma kapsamındaki başvurular için yarın saat 23.59’a kadar açık olacak.

31 Temmuz 2018 Salı 10:32
Vergi daireleri yapılandırma için 23.59’a kadar mesai yapacak

Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’dan yararlanmak isteyen borçluların 31 Temmuz mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları idarelere (tahsil dairelerine) başvurmaları gerekiyor. Geçen yıl elde edilen gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisinin 2’inci, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 9’uncu, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 7’inci ve bu yılki motorlu taşıtlar vergisinin 2’inci taksidini ödeme süresi 31 Temmuz Salı günü sona eriyor.

7143 sayılı Kanuna ilişkin başvuruların alınması, diğer taksit ödemeleri sırasında vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla bugün saat 19.00’a, yarın saat 23.59’a kadar tüm vergi daireleri açık olacak.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 10:32
  1. Vergi daireleri
  2. Gelir İdaresi Başkanlığın

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